Los éxitos que marcaron la carrera de Yeison Jiménez, el artista que llevó la música popular a grandes escenarios

Yeison Jiménez nació en Manzanares, Caldas, y construyó una carrera que parecía poco probable en el género popular: llevó sus canciones desde bares y tarimas regionales hasta llenar el Estadio Nemesio Camacho El Campín, donde se convirtió en el primer artista colombiano de música popular en presentarse en solitario ante más de 40.000 personas.

Con más de 15 años de trayectoria, Jiménez dejó canciones que se volvieron parte del repertorio emocional de muchos colombianos: himnos para celebrar, para beber, para desahogarse y también para cantar en coro.

Su historia fue la de un artista que comenzó trabajando en una plaza de mercado en Bogotá y terminó consolidándose como figura clave del auge popular en la última década.

Cinco canciones que definieron su repertorio

A continuación, algunos de los éxitos más representativos de su discografía, canciones que lo acompañaron en escenarios, emisoras y plataformas:

1. El Aventurero

Uno de sus temas más reconocidos y coreados. Se convirtió en carta de presentación y en un clásico para fiestas, conciertos y discotecas.

2. El Desmadre

Canción que reforzó su identidad fiestera y que conectó con el público más joven del género.

3. Vete

Popular en bares y cantinas, consolidó el tono de desahogo y ruptura tan característico de la música popular.

4. Qué Día es Hoy

Más melódica y emocional, le permitió expandir su registro interpretativo y sumar nuevos públicos.

5. Me sacaron del Tenampa

Tema asociado a la noche, el despecho y la celebración. Se volvió infaltable en los llamados “set de tragos”.

La muerte de Jiménez deja un vacío en la música popular, pero también un repertorio que seguirá vivo en plataformas, emisoras y escenarios donde su público lo transformó en fenómeno. Su legado confirma que el género dejó de ser marginal para convertirse en parte del paisaje cultural colombiano.