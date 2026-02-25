CANAL RCN
Tendencias

El 'jefe' sorprendió en La Casa de los Famosos Colombia con una dura ADVERTENCIA: detalles

El 'jefe' les recordó las reglas a todos los participantes que continúan en competencia.

Foto: Canal RCN.

Noticias RCN

febrero 25 de 2026
07:53 a. m.
En la gala principal de La Casa de los Famosos Colombia 2026 del 24 de febrero, Alejandro Estrada recibió el castigo de dormir dos noches en el 'calabozo'.

Esto sucedió debido a que el 'jefe' se percató de que el actor estaba aprovechando los momentos en los que se colocaba música para hablar de temas importantes y que no se le escuchara.

Sin embargo, a todos los participantes de La Casa de los Famosos Colombia 2026 se les ha expresado que ese comportamiento es prohibido y que todas las palabras que emitan deben ser claras.

Por lo tanto, más allá del castigo, el 'jefe' realizó una advertencia contundente para Alejandro Estrada y los demás famosos que continúan en competencia.

Esta fue la advertencia del 'jefe' de La Casa de los Famosos Colombia 2026 tras el último castigo

El 'jefe' de La Casa de los Famosos Colombia 2026 expresó que en el caso de que Alejandro Estrada u otro famoso vuelva a cometer esa falta, no será enviado al 'calabazo', sino que se recurrirá a medidas más categóricas.

"En el caso de que esto vuelva a ocurrir, Alejandro, habrá consecuencias más fuertes", dijo la autoridad de la 'casa más famosa del país'.

"Famosos, este es un llamado de atención para que todos cumplan las reglas", agregó.

Carla Giraldo y Marcelo Cezán también les hicieron una advertencia a los participantes de La Casa de los Famosos Colombia 2026

Luego de la intervención del 'jefe', Marcelo Cezán y Carla Giraldo manifestaron que las reglas ya están estipuladas, que todos las conocen y que deben respetarse sin contratiempos.

"Las reglas son para cumplirlas y no pasarlas por encima. Recuerden que los vemos todo el tiempo", puntualizó Carla Giraldo.

"Eso no se puede hacer. Aquí todo hay que hablarlo de frente, pero hay famosos que incumplen algunas reglas", complementó Marcelo Cezán.

