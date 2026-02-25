Infantino rompe el silencio y pone el foco sobre México a meses del Mundial

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se refirió este martes 24 de febrero en Barranquilla a la compleja situación de orden público que atraviesa México, país que será una de las sedes del Mundial que comenzará en junio. Sus declaraciones se producen en medio de la conmoción generada tras el asesinato de uno de los narcotraficantes más temidos del país, conocido como “El Mencho”, hecho que ha intensificado los episodios de violencia en distintas regiones.

Durante la rueda de prensa, el máximo dirigente del fútbol mundial fue enfático en respaldar a las autoridades mexicanas y en transmitir un mensaje de tranquilidad a las federaciones y selecciones que en las próximas semanas deberán competir en territorio azteca.

Confianza plena en las autoridades mexicanas

Infantino aseguró que el organismo rector del fútbol mundial está siguiendo de cerca la coyuntura. “Estamos analizando y monitoreando la situación en México en estos días, en estos momentos, pero quiero decir desde el principio que tenemos confianza total en México, en su presidenta Claudia Sheinbaum, en las autoridades, y estamos convencidos que todo va a pasar de la mejor manera posible”, afirmó.

El dirigente subrayó que la FIFA mantiene comunicación constante con la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum y con los organismos encargados de la seguridad. Además, recordó que en aproximadamente un mes se disputarán en México partidos correspondientes al repechaje rumbo al Mundial, así como otros compromisos oficiales, lo que ha generado inquietud en algunos sectores del fútbol internacional.

El Mundial en el horizonte

El torneo, que arrancará en junio y que tendrá a México como uno de los anfitriones, es considerado por la FIFA como una cita estratégica para el crecimiento del deporte en la región. Infantino también hizo referencia a la inauguración del renovado Estadio Azteca, escenario emblemático que volverá a recibir partidos mundialistas.

“Tenemos unos partidos en un mes en México, los repechajes para el Mundial, y también se va a inaugurar el nuevo estadio Azteca. México es un gran país de fútbol. Como en cada país del mundo pasan cosas, no vivimos en la luna ni en otro planeta; pasan cosas, por eso tenemos Estados, policías, autoridades, que van a asegurar el orden y la seguridad”, expresó.

Finalmente, el presidente de la FIFA reiteró su respaldo: “De mi parte, de parte de la FIFA, confianza absoluta en la presidenta Sheinbaum. Estamos en contacto regular con la Presidencia y las autoridades y seguimos, de todas maneras, la situación. El Mundial 2026 va a ser una fiesta increíble”.

La gran incógnita ahora gira en torno a si el contexto de violencia podrá estabilizarse a tiempo. Por el momento, la postura oficial es clara: respaldo institucional y seguimiento permanente, con la convicción de que México cumplirá con los estándares de seguridad exigidos por la FIFA.