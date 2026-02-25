La polémica servida a pocos días de las elecciones: decretos en la emergencia económica

El Gobierno expidió decretos en el marco de emergencia económica que establecen un impuesto al patrimonio empresarial y permiten contratación sin licitación, medidas que han generado controversia a pocos días de las elecciones legislativas.

El impuesto al patrimonio empresarial se aplicará a todas las compañías con patrimonio superior a 10.000 millones de pesos, mientras que los sectores minero-energético y financiero enfrentarán una tasa del 1.6%. El recaudo proyectado es de ocho billones de pesos, cifra que coincide con el costo estimado de atención a la emergencia invernal.

¿Qué piensas los candidatos al Congreso?

Daniel Gómez, candidato número 25 al Senado por el Nuevo Liberalismo, advirtió que “este impuesto al patrimonio realmente castiga la inversión, es anti-inversión y anticrecimiento”. También señaló que la inversión está en niveles históricamente bajos de 16 por ciento del PIB, por lo que se requiere incentivar la inversión para lograr más crecimiento futuro.

El candidato a la Cámara por Bogotá, Josías Fiesco del Centro Democrático (número 108), afirmó que estas medidas representan ‘el derroche del petrismo’ y denunció que a 12 días antes de las elecciones, se esté utilizando el esfuerzo de los colombianos para cubrir el hueco fiscal.

Sectores económicos específicos como minería (que cayó 8.4% en tres años), manufacturas (4% de caída) y construcción (8.5% de descenso) serían los más afectados por las nuevas cargas tributarias.

Quedan 12 días para las elecciones legislativas

Julio César Iglesias describió la medida como producto de una narrativa del Gobierno en donde las empresas son los enemigos del pueblo y cuestionó la pertinencia de castigar sectores estratégicos: “Colombia tiene un problema de gas de suministro de gas interno y sale el gobierno en lugar de incentivar la actividad gasífera (...) a mandar una señal a todos los inversionistas del mundo”.

La contratación sin licitación es otro decreto que permite al Gobierno contratar sin procesos de licitación pública, pasando sobre la ley de garantías electorales. Los candidatos denunciaron que esto representa una cancha inclinada a favor de quien tiene la chequera a favor de la izquierda.

Adicionalmente, surgió un borrador de decreto que permitiría el traslado de 25 billones de pesos desde fondos privados de pensiones hacia Colpensiones, afectando los ahorros de 118.000 personas. Según Iglesias, esto significa “la concreción de la idea detrás de la reforma pensional de confiscar el ahorro de los trabajadores y convertirlo en gasto”.