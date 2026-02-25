Avisan fecha en la que Nequi se separará definitivamente de Bancolombia

Desde finales de 2021, la junta directiva de Bancolombia anunció su intención de separar a Nequi para permitirle operar con una estructura propia. Durante los últimos años, este proceso ha sido más que un simple cambio de nombre o logotipos; ha sido una transición regulatoria compleja.

Bajo la supervisión de la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), Nequi ha trabajado para constituirse como una compañía de financiamiento, lo que le otorga la personería jurídica necesaria para tomar decisiones estratégicas sin depender de la matriz.

Durante 2024 y 2025, Nequi logró hitos fundamentales que demostraron su viabilidad como entidad autónoma. El más relevante fue alcanzar su punto de equilibrio financiero en septiembre de 2025, reportando ganancias por primera vez en su historia. Con una cartera de créditos que ya supera los 1,6 billones de pesos y un crecimiento sostenido en sus ingresos financieros, la plataforma ha probado que tiene el músculo suficiente para sostenerse por sí sola.

Fecha en la que se separará Nequi de Bancolombia en 2026

Actualmente, la hoja de ruta de la fintech ha entrado en una cuenta regresiva definitiva. Nequi avanza con paso firme hacia su independencia total de Bancolombia y proyecta finalizar su separación legal y tecnológica antes del cuarto trimestre de 2026.

“Nequi pasará a operar como una entidad independiente dentro de Grupo Cibest. Esperamos que esto ocurra hacia el tercer trimestre o, como máximo, en el cuarto trimestre”, dijo Juan Carlos Mora, presidente del Grupo Cibest, en charla con La República.

Según proyecciones del Grupo Cibest (conglomerado al que pertenecen ambas entidades), el año 2026 será el periodo de consolidación donde Nequi no solo operará de forma independiente, sino que ampliará su portafolio hacia productos más complejos, como bolsillos en dólares digitales, remesas internacionales y soluciones especializadas para emprendedores.

Las proyecciones para 2026 apuntan a un crecimiento sostenido en usuarios, cartera y depósitos, con expectativas de aumentar en 5 % el número total de usuarios, crecer 50 % en cartera de créditos, incrementar 10 % los depósitos y elevar los ingresos totales en 40 %, según las estimaciones entregadas por los directivos.