Trump reivindica que EE.UU ha recibido más de 80 millones de barriles de crudo venezolano en su discurso del Estado de la Unión

En la noche de este martes, el presidente estadounidense Donald Trump llegó al Congreso para el tradicional discurso del Estado de la Unión en medio de un agitado contexto marcado por el revés que dio la Corte Suprema en sus políticas arancelarias y las guerras internacionales en las que se ha ofrecido como mediador.

"Después de solo un año, puedo decir con dignidad y orgullo que hemos conseguido una transformación como nunca antes se había visto, y una remontada histórica", dijo Trump en su discurso sobre el Estado de la Unión, en el que defendió sus logros y expuso sus prioridades futuras.

Donald Trump asegura que EE.UU recibió "más de 80 millones de barriles" de crudo venezolano

Estados Unidos recibió "más de 80 millones de barriles" de crudo "de nuestro nuevo amigo y socio, Venezuela", anunció el presidente Donald Trump.

El mandatario destacó además que "la producción de petróleo estadounidense ha aumentado en más de 600.000 barriles diarios", lo que presentó como evidencia de lo que considera un éxito económico de su administración.

El republicano también recordó que el ejército estadounidense había derrocado y sacado de Caracas al presidente venezolano Nicolás Maduro, quien permanece detenido en una cárcel de Nueva York.

Tras ese operativo, Trump anunció que Venezuela vendería entre 30 y 50 millones de barriles de crudo a su país, un acuerdo que, según él, consolidaba la nueva relación energética entre ambas naciones.

Trump destacó la caída de alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación

El republicano también destacó la cooperación de los servicios de inteligencia estadounidenses, que jugaron un papel decisivo para que el ejército mexicano localizara y abatiera a Nemesio Oseguera, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. "

¿Qué es el discurso del Estado de la Unión?

El discurso del Estado de la Unión es una intervención anual del presidente de Estados Unidos ante una sesión conjunta del Congreso, en la que expone la situación general del país y presenta sus prioridades legislativas para el año.

Se trata de una tradición establecida por la Constitución, que obliga al mandatario a informar periódicamente sobre el rumbo de la nación.

Con el tiempo, este mensaje se ha convertido en un acto político de gran relevancia, pues no solo marca la agenda presidencial, sino que también funciona como un termómetro del clima institucional y económico del país, al estilo de ceremonias parlamentarias en otras democracias.