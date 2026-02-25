Camión cisterna con gasolina y ACPM se volcó en la variante Cajicá - Zipaquirá: reportan cierres en la vía

Una grave emergencia se registró en horas de la madrugada en la variante sentido Cajicá - Zipaquirá, en Cundinamarca, luego de que un vehículo tipo cisterna que transportaba gasolina y ACPM se volcara sobre la vía.

El reporte fue recibido sobre la 1:00 de la mañana y desde ese momento, se desplegó un operativo interinstitucional para atender el incidente.

Camión cisterna se volcó en la variante Cajicá - Zipaquirá

Tras conocerse el volcamiento, hicieron presencia en el lugar Bomberos Oficiales de Cajicá, unidades de la Policía Nacional de Tránsito, personal de Gestión del Riesgo, la Secretaría de Salud y la concesión Accenorte.

De manera paralela, se activó el CRUE Departamental con el fin de coordinar cualquier eventualidad médica que pudiera presentarse por la exposición a los vapores derivados del combustible.

Las autoridades confirmaron que el vertimiento se extendió hasta la Quebrada de la Cruz, lo que obligó a reforzar las acciones de control y monitoreo ambiental en el sector.

Autoridades entregaron recomendaciones por el combustible derramado tras el volcamiento

Ante la presencia de fuertes olores y la posibilidad de afectaciones por inhalación de vapores, se emitieron recomendaciones dirigidas a los habitantes de Rincón Santo, Quebrada de la Cruz y zonas aledañas a la variante:

Mantener puertas y ventanas cerradas para evitar la filtración de olores.

Utilizar tapabocas en caso de percibir olores intensos.

Comunicarse a la línea 123 si se presentan síntomas como mareo, dolor de cabeza u otras molestias.

¿Por qué está cerrada la vía Cajicá - Zipaquirá?

Como medida preventiva, la variante fue cerrada en ambos sentidos desde la glorieta de la Universidad Militar hasta la entrada a Granjitas.

Las autoridades recomendaron a los conductores buscar rutas alternas mientras se adelantan las labores de control, mitigación y limpieza tras el volcamiento de la cisterna y el derrame de gasolina y ACPM.

La situación continúa bajo seguimiento de los organismos de emergencia, mientras se mantienen las restricciones y las medidas de precaución en el área afectada.