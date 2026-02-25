Investigadores llegan a tener entre 200 y 300 casos: exsecretario de Seguridad tras secuestro de Diana Ospina

Hay temor entre los bogotanos tras conocer el caso de Diana Ospina, la mujer víctima de robo y secuestro extorsivo, bajo la modalidad de paseo millonario, que estuvo en manos de sus captores durante al menos 40 horas, tras abordar un taxi en la madrugada del domingo, 22 de febrero.

Sobre el caso, el exsecretario de Seguridad de Bogotá Hugo Acero explicó que estarían detrás “estructuras bien organizadas. En el caso de Diana, por ejemplo, vemos tres vehículos, cinco personas, armas, seguramente radios. Son empresas que están dedicadas a esto y no una sola banda. El riesgo existe, no solo en Bogotá, sino en muchas ciudades, pero es tal la cantidad de casos que los investigadores no dan abasto”.

Investigadores en Bogotá deben lidiar con 200 o 300 casos a la vez:

Acero explicó que desmantelar las estructuras criminales dedicadas a la modalidad de paseo millonario en Bogotá requiere de investigación exhaustiva, para dar con cada uno de los implicados y llevarlos ante la justicia. En ese orden de ideas:

“Hay que aumentar el número de investigadores de la Policía Judicial, no solamente de la Fiscalía, y tener fiscales especializados en esta materia. Hechos como el de Diana muestran que es posible dar con la banda, pero se requieren más investigadores, porque algunos de ellos llegan a tener 200 o 300 casos y es muy difícil para un investigador concentrarse en uno o dos; por eso, la gran mayoría quedan en la impunidad”.

Aunque no parece haber un consenso sobre la percepción de inseguridad en la capital colombiana, nueve de los once delitos de alto impacto registraron índices más bajos durante el último año. Sin embargo, el trabajo de las autoridades está lejos de terminar:

“Hay dos encuestas en términos de percepción que nos muestran resultados distintos. La Cámara de Comercio plantea que la percepción de inseguridad ha bajado, mientras que Bogotá Cómo Vamos muestra que la percepción de inseguridad ha crecido. Es un tema tremendamente contradictorio, pero ambas encuestas muestran que la victimización ha bajado, lo que quiere decir que hay menos víctimas en la ciudad. Son reducciones pequeñas, pero importantes en términos de resultados”.

No es una tarea imposible, pero las condiciones dificultan el trabajo:

Con 87.000 taxis en Bogotá y un déficit de 7.600 policías a julio del 2025, según el concejal Julián Rodríguez Sastoque, es poco realista pensar que la solución está en realizar mayores controles a los vehículos de servicio público. Según Acero:

“Se requiere investigación, como en el caso de Diana y otros casos del pasado, en los que se dio con toda la banda y llegó a extraditarse a algunos de sus integrantes, como en el paseo millonario realizado a funcionarios de la embajada de los EE. UU.”.

Además responsabilizó a “los jueces que no aplican las medidas que corresponden; algunos jueces deciden dejar a criminales en libertad porque no son un peligro para la sociedad o porque no hubo lesionados graves… No. Con este tipo de delitos, los involucrados, definitivamente, deben terminar en la cárcel”.