CANAL RCN
Colombia Video

Investigadores llegan a tener entre 200 y 300 casos: exsecretario de Seguridad tras secuestro de Diana Ospina

Hugo Acero, exsecretario de Seguridad de Bogotá, insistió en diálogo con Noticias RCN que la ciudad necesita más investigadores para desmantelar las empresas criminales.

Noticias RCN

febrero 25 de 2026
07:51 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Hay temor entre los bogotanos tras conocer el caso de Diana Ospina, la mujer víctima de robo y secuestro extorsivo, bajo la modalidad de paseo millonario, que estuvo en manos de sus captores durante al menos 40 horas, tras abordar un taxi en la madrugada del domingo, 22 de febrero.

Sobre el caso, el exsecretario de Seguridad de Bogotá Hugo Acero explicó que estarían detrás “estructuras bien organizadas. En el caso de Diana, por ejemplo, vemos tres vehículos, cinco personas, armas, seguramente radios. Son empresas que están dedicadas a esto y no una sola banda. El riesgo existe, no solo en Bogotá, sino en muchas ciudades, pero es tal la cantidad de casos que los investigadores no dan abasto”.

Taxista que llevaba a Diana Ospina acababa de pagar una condena en la cárcel: el prontuario
RELACIONADO

Taxista que llevaba a Diana Ospina acababa de pagar una condena en la cárcel: el prontuario

Investigadores en Bogotá deben lidiar con 200 o 300 casos a la vez:

Acero explicó que desmantelar las estructuras criminales dedicadas a la modalidad de paseo millonario en Bogotá requiere de investigación exhaustiva, para dar con cada uno de los implicados y llevarlos ante la justicia. En ese orden de ideas:

“Hay que aumentar el número de investigadores de la Policía Judicial, no solamente de la Fiscalía, y tener fiscales especializados en esta materia. Hechos como el de Diana muestran que es posible dar con la banda, pero se requieren más investigadores, porque algunos de ellos llegan a tener 200 o 300 casos y es muy difícil para un investigador concentrarse en uno o dos; por eso, la gran mayoría quedan en la impunidad”.

Aunque no parece haber un consenso sobre la percepción de inseguridad en la capital colombiana, nueve de los once delitos de alto impacto registraron índices más bajos durante el último año. Sin embargo, el trabajo de las autoridades está lejos de terminar:

“Hay dos encuestas en términos de percepción que nos muestran resultados distintos. La Cámara de Comercio plantea que la percepción de inseguridad ha bajado, mientras que Bogotá Cómo Vamos muestra que la percepción de inseguridad ha crecido. Es un tema tremendamente contradictorio, pero ambas encuestas muestran que la victimización ha bajado, lo que quiere decir que hay menos víctimas en la ciudad. Son reducciones pequeñas, pero importantes en términos de resultados”.

¿Qué pasó con Diana Ospina durante el tiempo en que estuvo desaparecida? esto contó
RELACIONADO

¿Qué pasó con Diana Ospina durante el tiempo en que estuvo desaparecida? esto contó

No es una tarea imposible, pero las condiciones dificultan el trabajo:

Con 87.000 taxis en Bogotá y un déficit de 7.600 policías a julio del 2025, según el concejal Julián Rodríguez Sastoque, es poco realista pensar que la solución está en realizar mayores controles a los vehículos de servicio público. Según Acero:

“Se requiere investigación, como en el caso de Diana y otros casos del pasado, en los que se dio con toda la banda y llegó a extraditarse a algunos de sus integrantes, como en el paseo millonario realizado a funcionarios de la embajada de los EE. UU.”.

Además responsabilizó a “los jueces que no aplican las medidas que corresponden; algunos jueces deciden dejar a criminales en libertad porque no son un peligro para la sociedad o porque no hubo lesionados graves… No. Con este tipo de delitos, los involucrados, definitivamente, deben terminar en la cárcel”.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Accidente de tránsito

Camión cisterna con gasolina y ACPM se volcó en la variante Cajicá - Zipaquirá: reportan cierres en la vía

Subsidios

Alarmas encendidas por irregularidades en la entrega de subsidios de vivienda: ¿Qué está pasando?

Inseguridad en Bogotá

VIDEO | Camioneta arrolló sin freno a dos fleteros armados mientras cometían un hurto millonario en Bogotá

Otras Noticias

Finanzas personales

Avisan fecha en la que Nequi se separará definitivamente de Bancolombia

Desde la billetera digital dieron a conocer cuándo se dará esta separación de manera definitiva.

La casa de los famosos

"Muy duro": esta fue la reacción de Nicolás Arrieta, último eliminado de La Casa de los Famosos, tras la muerte de Yeison Jiménez

Nicolás Arrieta, en una entrevista, contó cómo se enteró de la muerte del importante cantante de música popular.

Champions League

Con mucho picante: los partidazos de Champions League hoy 25 de febrero

Estados Unidos

Trump reivindica que EE.UU ha recibido más de 80 millones de barriles de crudo venezolano en su discurso del Estado de la Unión

Cuidado personal

¿Por qué los 40 podrían ser la década más agotadora de la vida adulta?