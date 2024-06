¿Es necesario volver a los bombardeos para combatir a las disidencias de las Farc?

Alcaldes del suroccidente del país le piden urgentemente al Gobierno encontrar soluciones por la crítica situación de orden público.

Complicada situación de orden público al suroccidente del país

Los mandatarios viajaron desde su región hasta Bogotá para ser escuchados por el Gobierno. Sin embargo, el diálogo no ha sido el más robusto. Los alcaldes piden ayuda en varios frentes, tales como fortalecer el pie de fuerza, mejorar las estrategias aéreas y volver a labores de bombardeo.

En La Mesa Ancha analizamos la posibilidad de retornar a acciones desde el aire y así sacar ventaja contra las disidencias de las Farc.

Los impactos que traería retornar a los bombardeos

Jorge Iván González:

“Lo que vemos en las últimas semanas es un deterioro terrible. Las Fuerzas Militares tienen que seguir con la arremetida con más presencia, como por ejemplo el restablecimiento del Batallón de Alta Montaña en Jamundí. Esa es la estrategia”.

“Aquí hay una paradoja que un Gobierno de izquierda que ha sido crítico en el uso legítimo de la fuerza, pues ahora no tiene una solución distinta. Reestablecer los bombardeos me parece muy complicada, leyendo las declaraciones del alcalde (Alejandro Eder), él dice que las disidencias de las Farc están reclutando jóvenes porque consideran que ese es el escudo para que no haya bombardeos. Justamente esa fue la razón para esa restricción, entonces me parece complicado que se reestablezca sin tener el cuidado que no haya menores en los campamentos”.

“Lo que tiene que hacer el Ejército es mayor inteligencia, presencia y más ataques por otros mecanismos. Restablecer los bombardeos en un lugar con población civil al frente me parece complicado”.

“El ataque con drones le plantea al Ejército colombiano un nuevo desafío en términos de tecnología y modernizar su equipo”.

Julio César Iglesias:

“Una de las ventajas históricas del Ejército colombiano y de las Fuerzas Armadas ha sido el control del aire. Lo que está diciendo el alcalde de Cali (Alejandro Eder) es que el Gobierno de Petro ha renunciado a usar de manera contundente esa ventaja militar que ha sido el punto fuerte del Estado colombiano y eso tiene que ver con sesgos, la criminalización del accionar del Estado”.

“Distintos agentes del Gobierno han criminalizado los bombardeos aéreos que pueden ser legítimos. Han dicho que iban dirigidos a asesinar niños. Esos dichos hacen que sea una opción políticamente delicada para el Gobierno”.

“Estoy de acuerdo en que los bombardeos tienen costos y riesgos. Pero no bombardear también. Si no se hace, puede haber más muertos civiles. El Gobierno tiene que ponderar cuales costos y riesgos son más fuertes”.

Juana Afanador:

“¿Los bombardeos son eficaces militarmente? Sí. Ahora, ¿tienen costos? También. Tienen costos civiles y esta es la gran preocupación. Cuando los bombardeos supuestamente están teledirigidos, pero muchas veces en la zona de influencia de estos grupos hay poblaciones civiles alrededor en peligro”.

“Los menores reclutados es un problema gravísimo. Si se reinician los bombardeos, es muy posible que entre las víctimas estén menores de edad reclutados a la fuerza. Nos pone en una situación muy compleja frente a cómo manejar el reclutamiento de menores. También habrá efectos de migración. Las poblaciones se van de su perímetro urbano y rural porque no pueden quedarse”.

“Los bombardeos tienen costos ambientales muy fuertes en las regiones. Entonces aparte que quedan regiones desoladas, quedan ambientalmente fragilizadas. Me parece bien lo que dijo el ministro de Defensa de aceptar la culpa por parar la ofensiva militar”.