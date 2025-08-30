Luto en el periodismo colombiano: falleció Fredy Calvache, quien luchaba contra el cáncer
El comunicador falleció en medio de su tratamiento en Europa, mientras esperaba por asistencia para regresar a Colombia.
07:37 p. m.
El periodismo colombiano está de luto. Este viernes 29 de agosto se confirmó el fallecimiento de Fredy Calvache, reconocido periodista oriundo del Cauca, quien se encontraba en Zúrich, Suiza, recibiendo atención médica tras ser diagnosticado con cáncer de estómago en 2024.
La noticia fue confirmada por el presidente Gustavo Petro, quien lamentó lo sucedido. "Siento pena por el periodista Calvache. El hospital donde estaba en Suiza, no lo dejo viajar a Colombia y le dimos los tiquetes a su familia pero no alcanzaron a viajar. Ha muerto, QEPD".
El proceso de su enfermedad y su permanencia en Suiza
Calvache viajó a Suiza en 2023, tras obtener asilo, y fue allí donde recibió el diagnóstico de cáncer gástrico avanzado. Pese a someterse a diversos tratamientos, su estado de salud se deterioró en las últimas semanas.
Según informó su familia, una de sus últimas solicitudes fue regresar a Colombia para estar cerca de sus seres queridos, pero su condición médica no permitió que pudiera realizar el viaje en un vuelo comercial o humanitario.
Una carrera dedicada al periodismo en el Cauca
Fredy Calvache inició su labor informativa en el departamento del Cauca, donde ejerció durante más de 30 años. A lo largo de su carrera, cubrió temas de orden público, cultura y medio ambiente.
El comunicador nació en el municipio de Santa Rosa, Cauca, y desarrolló gran parte de su trayectoria en medios regionales y nacionales.