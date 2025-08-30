Defensoría del Pueblo advierte el riesgo que enfrenta la población civil en Cali por presencia de disidencias y ELN

La Defensoría del Pueblo emitió una Alerta Temprana sobre el riesgo que enfrenta la población civil en Cali, Valle del Cauca, ante la presencia de grupos armados como las disidencias de las Farc y Eln.

La alerta fue emitida el pasado 26 de agosto tras los hechos de violencia ocurridos en la capital vallecaucana con el atentado con explosivos frente a la base aérea Marco Fidel Suárez, al oriente de Cali, el 21 de agosto.

“La Alerta Temprana se emite por riesgos para la población civil que provienen del entrelazamiento del conflicto armado y la criminalidad organizada en sectores urbanos y rurales del Distrito Especial de Santiago de Cali (Valle del Cauca), dando lugar a un conflicto de carácter híbrido. Este se manifiesta en un escenario de coexistencia y competencia entre grupos armados organizados (GAO) y de criminalidad organizada, que tiene al menos tres rasgos”, dice el comunicado.

Bandas criminales y grupos armados organizados en Cali

Según la Defensoría, el primero es el accionar de grupos armados organizados (GAO), como el Ejército de Liberación Nacional (ELN); disidencias de las extintas FARC-EP, adscritas al Bloque Occidental Comandante Jacobo Arenas (BOCJA) y del Nuevo Estado Mayor Central (EMC).

En el documento, la institución también menciona las economías ilícitas que lideran bandas criminales como el Tren de Aragua, que influyen sobre Cali. “Además, actores del crimen organizado transnacional, como los carteles mexicanos y el Tren de Aragua, también influyen intermitentemente en el territorio, en la articulación de redes de economías ilícitas”, sostiene.

La Personería de Cali sobre el accionar de grupos armados

Por su parte, la Personería de Cali pidió mayor accionar en el pie de fuerza para proteger a la población civil de los grupos criminales.

“En múltiples escenarios hemos denunciado el reclutamiento de menores, el fortalecimiento de bandas criminales y la presencia de estructuras trasnacionales en la consolidación de grupos armados en nuestro territorio. Pese a estas advertencias se ha trabajado desde lo local, reclamando la intervención del Gobierno Nacional en inversión para evitar que el suroccidente colombiano no se convierta en un segundo Catatumbo”, explicó a Noticias RCN el personero de Cali, Gerardo Mendoza.