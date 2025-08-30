CANAL RCN
Así será el homenaje para despedir a Valeria Afanador en Cajicá

La administración municipal preparó una caravana vehicular para despedir a la menor de 10 años.

Noticias RCN

agosto 30 de 2025
06:25 p. m.
El viernes 29 de agosto, el cuerpo sin vida de Valeria Afanador Castañeda fue hallado en aguas del río Frío. La Gobernación de Cajicá confirmó la noticia tras 18 días de incansable búsqueda.

La muerte de la niña de 10 años conmocionó al país por las extrañas circunstancias de su desaparición, cuando estaba en el recreo de su colegio el pasado 12 de agosto, pero perdió el rastro durante el recreo.

Las labores de búsqueda se robustecieron con el paso de los días. Las autoridades realizaron sus respectivas investigaciones en municipios aledaños a Cajicá. Incluso, la Interpol había emitido una circular amarilla, con el objetivo de ampliar el radar de búsqueda de la menor a nivel mundial.

Mientras continúa la investigación para determinar los detalles de la muerte de Valeria Afanador, la Alcaldía de Cajicá preparó un homenaje para despedir a la menor.

“Este es un momento doloroso para todos los cajiqueños. Como madre, mandataria y en nombre de toda la comunidad, expreso mi más sentido pésame a Manuel, Luisa y a todos los seres queridos de Valeria. En este acto de luto, no solo lamentamos su partida, sino que también exigimos celeridad y justicia por este hecho”, expresó Fabiola Jácome Rincón, alcaldesa de Cajicá.

La caravana vehicular en memoria de Valeria Afanador

La Alcaldía Municipal de Cajicá informó este sábado 30 de agosto sobre la caravana vehicular que se realizará en memoria de Valeria Afanador.

Desde las 8:30 de la mañana de este domingo 31 de agosto iniciará el recorrido frente a Centro Chía y finalizará en el Club Edad de Oro, en Cajicá.

El sepelio de Valeria afanador iniciará sobre las 3:00 de la tarde en la Iglesia Inmaculada Concepción de Cajicá, donde familiares y comunidad le darán el último adiós a la menor.

La familia Afanador Cárdenas invitó a los asistentes a vestir prendas de colores llamativos y portar globos de diferentes colores.

