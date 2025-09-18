Rescatan a Hulk, perro que era presuntamente maltratado por su dueña en Cartagena

La noche del lunes 15 de septiembre, un hecho de presunto maltrato animal se conoció en Cartagena luego de que un perro llamado Hulk fuera rescatado por las autoridades tras la difusión de un video en redes sociales.

Revelan video de presunto maltrato a un perro en Cartagena

El caso ocurrió en una torre de apartamentos en el barrio Torices, donde un residente, desde un piso superior, logró registrar cómo una mujer en un balcón golpeaba repetidamente a Hulk con un palo.

En las imágenes, se observa cómo el animal, acorralado en una esquina, apenas podía moverse mientras recibía los impactos.

La situación escaló aún más cuando, a la mañana siguiente, circuló un segundo video en el que se apreciaban rastros de lo que parece ser sangre en el suelo del balcón, así como una de las patas del animal.

Ante esto, funcionarios de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (Umata) de Cartagena, con acompañamiento de la Policía Nacional, acudieron al lugar y procedieron al rescate de Hulk.

De acuerdo con lo relatado por la mujer que lo tenía bajo su cuidado, al procedimiento llegaron cerca de diez uniformados para garantizar la seguridad y retirar al perro.

Dueña del perro salió a hablar sobre los videos

Posterior al rescate, la mujer implicada en el caso difundió un mensaje en video, en el que intentó justificar la situación:

Buenas noches. Bueno, les cuento que ya Hulk no está conmigo. Ya no tengo perro, pues desgraciadamente no pude convivir con él. Se lo llevó protección animal, ya el perrito ya estaba mordiendo mucha gente, me mordió a mí, mordió a una gente acá, se salía al apartamento. Llegaron 10 policías a llevarse el perrito. 10 policías. Y me agregó un montón de gente…

La mujer aseguró que Hulk se había vuelto agresivo y que había subido fotografías ofreciéndolo en adopción, pero que un vecino la señaló en redes sociales de presunto maltrato, difundiendo los videos que terminaron en la denuncia.

Según su versión, los rastros de sangre en el balcón no se debieron a agresiones, sino a que el perro “dañó un colchón y se lastimó”.

Además, manifestó haber recibido múltiples amenazas y mensajes ofensivos tras hacerse viral el caso:

Lo peor de todo es que me han agregado un montón de números, a decirme groserías, porque puse mi número para darlo en adopción. Esta fue la primera vez que tenía un perro, ya había tenido gatos y otros animales. Pero no pude convivir con él.

Por ahora, Hulk permanece bajo resguardo oficial, lejos del lugar donde fue grabado siendo golpeado, mientras avanza el proceso de protección y se evalúa su estado de salud.