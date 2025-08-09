Quedó libre el hombre acusado de robar y abusar sexualmente de varios perros en Bogotá

En Bogotá, en el barrio Gibraltar, localidad de Ciudad Bolívar, un hombre de 66 años fue capturado en flagrancia el pasado 5 de septiembre tras ser acusado de robar perros de raza para someterlos a abusos sexuales.

Sin embargo, pese a la gravedad de los señalamientos y a la evidencia recolectada, el sujeto recuperó su libertad en menos de 48 horas.

La denuncia fue difundida por la plataforma animalista ALTO, que en su cuenta de X escribió:

Quedó en libertad el sujeto que roba perritos para violarlos, en Ciudad Bolívar, Bogotá. Hagámoslo famoso. Una perrita de nombre Keila se encuentra en estado muy delicado. Está en tratamiento médico veterinario para tratar las graves heridas que le causó este degenerado.

¿Cómo se dieron cuenta de que el hombre robaba y abusaba de los perros?

La alerta inicial provino de una mujer que denunció el hurto de su perro. De inmediato, uniformados de la Policía, con el apoyo de vecinos del sector, siguieron al señalado hasta una vivienda cercana.

Allí fue sorprendido con el animal reportado como desaparecido.

En el lugar se hallaron además otras mascotas que no pertenecían al detenido, lo que refuerza las sospechas de que había cometido más hurtos bajo la misma modalidad.

Durante la diligencia, los uniformados encontraron a Keila, una perrita en estado crítico debido a las graves lesiones sufridas. Ella permanece bajo tratamiento veterinario especializado para intentar salvar su vida.

La Unidad de Protección Animal de la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar participó en el operativo y adelantó la valoración de los caninos rescatados. Algunos fueron entregados nuevamente a sus dueños, mientras que otros quedaron bajo custodia temporal en un centro de protección mientras se logran ubicar a sus responsables legales.

Quedó libre el hombre acusado de robar y abusar sexualmente de varios perros

El procedimiento judicial evidenció un vacío en la legislación colombiana. En la actualidad, el abuso sexual contra animales no existe como delito independiente, sino como un agravante dentro de la figura penal de maltrato animal.

Esto permitió que, pese a la captura en flagrancia, el presunto abusador recobrara su libertad en menos de dos días.

El hecho ha provocado indignación y presión hacia el Congreso de la República para acelerar la discusión del Proyecto de Ley 06 de 2024, impulsado por la senadora Esmeralda Hernández y con ponencia del senador Germán Blanco.

La iniciativa busca tipificar como delito autónomo el “acto sexual con animales”, con el fin de endurecer las sanciones y cerrar los vacíos jurídicos que hoy permiten la impunidad.