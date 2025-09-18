“Me había dicho que solamente se había robado un celular”, mamá de interno muerto en Funza

La noche del martes 16 de septiembre fue tensa en la estación de Policía en Funza, Cundinamarca.

Los internos llevaron a cabo un motín, esto como muestra de su inconformismo por la no autorización de visitas conyugales. Utilizaron los colchones como barricada y les prendieron fuego.

¿Quiénes son los internos que murieron?

El reporte más reciente indica que siete internos fallecieron: José Rodríguez Lesmes, Arcadio Antivia Velásquez, Sergio Humberto Zarta Barrero, Alejandro Javith Blanquicet Bocanegra, Andrés Alberto Organista Ibáñez, Juan Felipe Bernal Bernal y Edgar Darío Cárdenas Martínez. Otros cinco se encuentran en la UCI del Hospital San Rafael de Facatativá.

Las autoridades ya se encuentran realizando las respectivas investigaciones. Por ejemplo, la Procuraduría le puso la lupa a los funcionarios de la estación, para esclarecer si hubo algún tipo de omisión.

La mamá de Organista, María Romelia Ibáñez, habló con Noticias RCN: “Él me había dicho que solamente se había robado un celular. Yo nunca le enseñé eso”. La última vez que conversó con su hijo fue la semana pasada.

Familias piden esclarecer lo ocurrido

Por su parte, Juan Sebastián Ibáñez, hermano del recluso, aseguró que hay responsabilidad de la Policía. Sostuvo que hay audios y testigos que demostrarían la riña que se habría producido.

Momentos antes del voraz incendio, Bernal habló por última vez con su papá, Andrés Bernal. “Véngase rápido que estos policías están que nos pegan y nos echan gases (…) Que haya una investigación a fondo, porque eso no es como ellos dicen”, recordó.

El doctor Andrés González, director del hospital, contó en Noticias RCN los detalles de la recuperación de los internos. Los cinco pacientes que están en la UCI mantienen un estado crítico, pero estable.

Los reclusos quedaron afectados por la inhalación de dióxido de carbono, lo cual comprometió al sistema respiratorio con quemaduras internas. La consecuencia es la falta de oxígeno.