El motín y posterior incendio ocurridos el pasado 16 de septiembre en la estación de Policía de Funza, Cundinamarca, dejaron hasta el momento siete personas fallecidas, todas privadas de la libertad que estaban en el lugar, y mantienen en estado crítico a otras cinco, que permanecen bajo atención médica en la unidad de cuidados intensivos del hospital de Facatativá.

RELACIONADO A la cárcel misterioso hombre que degollaba palomas con sus dientes en parques de Ocaña

Nuevos heridos tras el motín en la estación de la Policía de Funza

A este balance, la alcaldesa de Funza sumó un nuevo dato: tres policías y cuatro integrantes de los equipos de rescate que atendieron la conflagración también resultaron afectados y debieron ser trasladados al hospital local.

De ellos, uno de los uniformados fue remitido posteriormente al Hospital Central de la Policía en Bogotá, donde permanece bajo observación médica.

Según la mandataria, todos los afectados ya fueron estabilizados, pero la administración municipal activó un plan de acompañamiento psicosocial a las familias de las víctimas mortales y de los heridos, buscando atender el impacto del siniestro.

¿Quedarán internos recluidos en la estación de Policía de Funza tras el motín?

La alcaldesa de Funza también confirmó que actualmente no hay personas privadas de la libertad en la estación de Policía, y que la institución decidió mantener esta medida de manera preventiva, sin una fecha definida para su reversión.

De otra parte, la Defensoría del Pueblo se pronunció señalando que las siete muertes, presuntamente ocasionadas por inhalación de gases, y los heridos graves evidencian un problema estructural en el sistema de detención transitoria.

Ninguna persona bajo custodia del Estado debe morir ni ser sometida a condiciones que pongan en riesgo su vida, su integridad o su dignidad. Esta tragedia no puede ser tratada como un hecho aislado.

En este sentido, el ente de control exigió al Congreso de la República avanzar en una legislación clara sobre competencias penitenciarias, y al Gobierno nacional presentar el proyecto de ley que defina responsabilidades y fuentes de financiación para los entes territoriales, tal como lo contempla la Ley 2197 de 2022.

La inacción no puede seguir siendo la respuesta: su costo son vidas humanas, como las que hoy enlutan a las familias.

De manera paralela, pidió mejorar la coordinación entre EPS, IPS y la Policía Nacional para garantizar traslados médicos oportunos y seguros de los detenidos en casos de emergencia.