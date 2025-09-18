CANAL RCN
Colombia Video

¿Qué hubo detrás del motín que provocó voraz incendio en Funza? Pistas y detalles nuevos

Ya hay información sobre los internos fallecidos, así como las posibles causas del motín.

Noticias RCN

septiembre 18 de 2025
07:38 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Durante la noche del pasado martes 16 de septiembre, la tranquilidad en la estación de Policía en Funza se vio perturbada por el motín llevado a cabo por los internos.

Siete internos murieron en fuerte incendio tras un motín dentro de una estación de Policía en Funza
RELACIONADO

Siete internos murieron en fuerte incendio tras un motín dentro de una estación de Policía en Funza

Al parecer, les prendieron fuego a unos colchones. Las llamas no fueron controladas y se llevaron todo a su paso. Noticias RCN conoció imágenes de cómo quedó la estación y efectivamente hubo partes que se destruyeron.

¿Qué hipótesis hay?

La primera hipótesis de este caso lo dio la Procuraduría. Lo que habría motivado a los internos para el motín presuntamente fue su inconformidad por no tener acceso a visitas conyugales. Por lo tanto, habrían impedido el ingreso de los uniformados a las celdas con los colchones que ardían.

Hasta el momento, se tienen registros de siete fallecidos. La causa fue esclarecida: la inhalación extrema del humo les causó complicaciones respiratorias. Además, otros cinco quedaron lesionados y están siendo atendidos en la UCI del Hospital San Rafael de Facatativá, pero tienen pronóstico reservado.

Internos muertos y lesionados

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, reveló las identidades de los fallecidos: José Rodríguez Lesmes, Arcadio Antivia Velásquez, Sergio Humberto Zarta Barrero, Alejandro Javith Blanquicet Bocanegra, Andrés Alberto Organista Ibáñez, Juan Felipe Bernal Bernal y Edgar Darío Cárdenas Martínez. Los dos últimos alcanzaron a estar en la UCI.

Exclusivo | Así quedó la estación de Policía de Funza tras incendio durante motín
RELACIONADO

Exclusivo | Así quedó la estación de Policía de Funza tras incendio durante motín

Con respecto a los heridos, se sabe hasta ahora que son: Luis Alejandro Orrego, Miguel Ángel Buitrago Castro, Edgar Nicolás Jiménez Leyton, José Javier Fonseca y Julián Steven Ceruera Rico. Un sexto, identificado como Yeferson Parra, está siendo atendido en Medifaca.

De igual forma, la Procuraduría se encuentra investigando a los funcionarios de la estación para conocer si hubo omisión o algún otro detalle que haya permitido el voraz incendio. Al ser una estación de Policía, se sabe que los internos están en proceso transitorio a un centro carcelario.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Inseguridad

Red criminal en Viotá engañaba con billetes falsos y estafas digitales: así caían las víctimas

Defensoría del Pueblo

“Víctimas solicitaron que asuman su responsabilidad por violencia sexual”: defensora del Pueblo sobre sentencia contra exFarc

Cundinamarca

¿Qué pasó con el inquietante jaguar visto en Cundinamarca? CAR dio importante anuncio

Otras Noticias

Dólar

Significativo y trascendental cambio en el precio del dólar hoy 18 de septiembre de 2025: así se está cotizando

Descubra el precio exacto con el que el dólar abrió en Colombia hoy 18 de septiembre de 2025.

Tecnología

IOS 26: Estos son los modelos de IPhone que no serán compatibles con nueva actualización

Conozca las versiones que no podrán obtener la actualización del software.

Luis Díaz

Luis Díaz, el más flojo del Bayern en Champions: sorpresiva y negativa calificación

Estados Unidos

Hallan el cuerpo de una adolescente en el Tesla de reconocido cantante: tendrían el mismo tatuaje

Alimentos

Los alimentos más efectivos para reducir el cortisol y equilibrar la mente