¿Qué hubo detrás del motín que provocó voraz incendio en Funza? Pistas y detalles nuevos

Durante la noche del pasado martes 16 de septiembre, la tranquilidad en la estación de Policía en Funza se vio perturbada por el motín llevado a cabo por los internos.

Al parecer, les prendieron fuego a unos colchones. Las llamas no fueron controladas y se llevaron todo a su paso. Noticias RCN conoció imágenes de cómo quedó la estación y efectivamente hubo partes que se destruyeron.

¿Qué hipótesis hay?

La primera hipótesis de este caso lo dio la Procuraduría. Lo que habría motivado a los internos para el motín presuntamente fue su inconformidad por no tener acceso a visitas conyugales. Por lo tanto, habrían impedido el ingreso de los uniformados a las celdas con los colchones que ardían.

Hasta el momento, se tienen registros de siete fallecidos. La causa fue esclarecida: la inhalación extrema del humo les causó complicaciones respiratorias. Además, otros cinco quedaron lesionados y están siendo atendidos en la UCI del Hospital San Rafael de Facatativá, pero tienen pronóstico reservado.

Internos muertos y lesionados

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, reveló las identidades de los fallecidos: José Rodríguez Lesmes, Arcadio Antivia Velásquez, Sergio Humberto Zarta Barrero, Alejandro Javith Blanquicet Bocanegra, Andrés Alberto Organista Ibáñez, Juan Felipe Bernal Bernal y Edgar Darío Cárdenas Martínez. Los dos últimos alcanzaron a estar en la UCI.

Con respecto a los heridos, se sabe hasta ahora que son: Luis Alejandro Orrego, Miguel Ángel Buitrago Castro, Edgar Nicolás Jiménez Leyton, José Javier Fonseca y Julián Steven Ceruera Rico. Un sexto, identificado como Yeferson Parra, está siendo atendido en Medifaca.

De igual forma, la Procuraduría se encuentra investigando a los funcionarios de la estación para conocer si hubo omisión o algún otro detalle que haya permitido el voraz incendio. Al ser una estación de Policía, se sabe que los internos están en proceso transitorio a un centro carcelario.