Mamá de policía secuestrado le pide ayuda al presidente: “No se haya puesto la mano en el corazón”
Desde hace dos meses, el subintendente Franque Hoyos está secuestrado por el ELN.
Noticias RCN
02:33 p. m.
El subintendente Franque Hoyos Murcia y el patrullero Fabián Pérez fueron secuestrados por el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Este hecho se presentó llegando a Tame, Arauca. Los uniformados estaban en un vehículo en medio de una comisión de la Dijin de Policía. Aparte de ellos, el Frente de Guerra Oriental del ELN también tiene secuestrados a dos agentes del CTI: Jesús Antonio Pacheco y Rodrigo Antonio López.
Subintendente fue secuestrado en julio
La crítica situación en Arauca por la presencia del ELN ha sido reportada varias veces por la Defensoría del Pueblo. A inicios de noviembre del año pasado, la entidad les pidió a las autoridades locales tomar acciones contundentes.
Para ese momento, ya se tenía conocimiento de la disputa territorial del Frente de Guerra Oriental y las disidencias de las Farc. Aparte de los ataques contra la fuerza pública, el peligro ha estado en los desplazamientos, amenazas y hostigamientos contra civiles.
“Tanto el ELN como las disidencias de las Farc deben frenar las acciones armadas en el territorio y mostrar gestos de paz, desescalar su accionar violento y de terror contra la población civil, cumplir con los principios del DIH y respetar los derechos humanos”, indicó la Defensoría en aquella oportunidad.
“Escogieron esa carrera para ayudar a sus familias”: habló la mamá
Cumpliéndose dos meses del secuestro del subintendente, la mamá, Alba Murcia, se pronunció y le envió un mensaje al presidente Gustavo Petro: “Hemos visto un video donde el ELN está diciendo que usted y la señora fiscal de la Nación (Luz Adriana Camargo) no han querido sentarse a la mesa de negociación para la pronta liberación de mi hijo y sus compañeros”.
Nosotros como familia estamos solicitando que por favor nos ayude a la liberación de ellos. Son servidores públicos suyos que le están sirviendo al país. No es justo que usted no se haya puesto la mano en el corazón y ayudarlos a que sean liberados.
“Son muchachos trabajadores que escogieron esa carrera para ayudar a sus familias”, enfatizó Murcia.