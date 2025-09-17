Cárcel para extranjero que secuestró menores por medio de falsas ofertas de trabajo en Bogotá

Fue enviado a la cárcel un hombre proveniente de Venezuela que presuntamente secuestraba jóvenes en Bogotá.

Esta persona fue identificada como Greiyory José Cartagena Ramos. Las pesquisas apuntan que supuestamente creó un perfil falso en redes sociales, en el cual aparentaba ser un adolescente.

Perfil falso con el que se hizo pasar como adolescente

A través de canales digitales, habría contactado menores de edad por medio de falsas ofertas laborales para trabajar en México. Las víctimas tenían entre 10 y 11 años.

Durante las conversaciones, este hombre se fue ganando la confianza de las menores. En un punto, les indicó que había que entablar una reunión, la cual se terminó convirtiendo en el secuestro. En sus planes quería llevarlas hasta Medellín para luego salir hacia México, en donde ellas iban a ser víctimas de trata de menores.

Tres jóvenes cayeron en los engaños de Cartagena. Después de la jornada escolar del lunes 8 de septiembre, ellas fueron al sitio que les dijo, el cual era su casa en el barrio El Muelle en la localidad de Engativá.

Víctimas pudieron escapar del secuestro

Estando en su casa, comenzaron los momentos de pánico. El hoy capturado las intimidó y encerró en una habitación. Sin embargo, las tres jóvenes pudieron escapar y le contaron a su familia lo que había pasado.

“(Cartagena) tenía conversaciones con otras personas diciendo que ya les tenía listas a las tres ‘peladas’. Es decir, estas niñas presuntamente podrían ser víctimas de trata de menores”, detalló el fiscal del caso.

Entre enero de 2024 y junio de 2025, las autoridades distritales fueron informadas de 102 casos de trata de personas. Además, en ese mismo periodo, les dieron apoyo a casi 600 ciudadanos afectados.

El 68% tuvo relación con explotación sexual. También hubo casos vinculados a trabajos forzados, servidumbre, matrimonio servil y explotación. Otro dato importante es que el 77% de las víctimas fueron mujeres (la mitad tenían entre 18 y 27 años).