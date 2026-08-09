Marco Rubio aseguró que Colombia y EE.UU. entran en una nueva etapa de cooperación sin precedentes

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, este martes 8 de septiembre realizó su primera visita oficial a Colombia en un encuentro que dio inicio al restablecimiento de las relaciones bilaterales entre ambas naciones.

Tras la reunión con el presidente Abelardo de la Espriella y de firmar los memorandos de entendimiento para el aseguramiento de las cadenas de suministro de energía y minerales críticos y tierras raras, y el de cooperación estratégica y civil en materia nuclear, Rubio entregó una declaración en la que indicó que la distancia que se había creado entre los gobiernos no es natural.

"Los enlaces entre Estados Unidos y Colombia son casi imposibles de replicar en otro país de la región, son enlaces que existen a nivel personal, a nivel cultural, a nivel de nuestros pueblos y también a nivel económico".

Agregó que esta es la oportunidad de restaurar esos lazos y entrar en una nueva etapa de cooperación que no tiene precedentes. "Hablamos mucho de los temas de seguridad y siempre el tema de seguridad es clave, porque sin la seguridad no puede haber prosperidad".

El tema de seguridad es clave

El secretario de Estado de Estados Unidos afirmó que uno de los temas clave que trató con el mandatario colombiano fue la seguridad porque sin ella no hay prosperidad.

"Sin seguridad un país no puede progresar y las amenazas a la seguridad que enfrenta Colombia son las mismas que enfrentamos nosotros en Estados Unidos. Las mismas redes, los mismos grupos de criminales que aunque hacen sus crímenes acá, tienen destinado a cometer también crímenes en Estados Unidos y hacerle daño a nuestros pueblos".

Sobre las oportunidades económicas, Rubio señaló que son "increíbles" y se pueden hacer en conjunto para que beneficien a las dos naciones. Mencionó áreas específicas de cooperación como energía y comercio, sectores que permitirían "crear una prosperidad que ayude al pueblo norteamericano y obviamente también ayude al pueblo colombiano".

Una época dorada entre Estados Unidos y Colombia

El funcionario estadounidense también criticó la gestión del gobierno anterior, dijo que Abelardo de la Espriella heredó "una serie de desastres, malas decisiones que se hicieron", sin embargo, mostró optimismo sobre el futuro, calificando al presidente como "un hombre enérgico, de visión, fuerte y valiente".

Puntualizó en que Colombia es el aliado de Estados Unidos más fuerte en la región y está entusiasmado por "crear una época dorada" de relación entre los dos países.