“Vamos a empezar a fumigar”: Abelardo de la Espriella tras visita de Marco Rubio

El presidente Abelardo de la Espriella brindó unas declaraciones tras el encuentro que sostuvo en Barranquilla con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio.

El encuentro entre Abelardo de la Espriella y Marco Rubio

En su intervención, el mandatario compartió detalles de los compromisos pactados junto al representante norteamericano que se pactaron bajo tres ejes prioritarios: “reconstruir la patria, recuperar la economía y blindar el hemisferio”.

Rubio y De la Espriella establecieron una nueva hoja de ruta de cooperación bilateral denominada ‘Acuerdos de Barranquilla’, que marca el retorno a una alianza estratégica entre ambas naciones después de cuatro años de distanciamiento.

“Cuando Estados Unidos y Colombia han trabajado juntos, lo único que han tenido nuestros pueblos es progreso, seguridad y desarrollo”, añadió.

La reconstrucción de La Patria

El primer propósito de los Acuerdos de Barranquilla es la reconstrucción y la recuperación económica.

De la Espriella aseguró que la emergencia por el terremoto dejó enormes desafíos en vivienda, hospitales, colegios, carreteras, fuentes, servicios públicos y capacidad productiva, pero que Estados Unidos proporcionó 26.5 millones de dólares en asistencia humanitaria, convirtiéndose en el principal socio solidario.

Ahora, los Acuerdos contemplan pasar de la ayuda emergente a una asociación de largo plazo que involucra a la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional, agencias estadounidenses y el sector privado de ambos países.

“Queremos atraer inversión hacia infraestructura, energía, vivienda, tecnología y reconstrucción productiva. Nosotros vamos a hacer lo que tenemos que hacer (...) Le solicité al señor secretario de Estado acompañamiento ante organismos multilaterales para facilitar instrumentos que permitan financiar esta transición sin sacrificar la recuperación económica de nuestro país”, añadió el jefe de Estado.

La lucha contra el narcoterrorismo

En materia de seguridad, Colombia presentó el ‘Plan Patriota Siglo XXI’ para modernizar capacidades militares incluyendo aviones, radares, drones, helicópteros, sistemas antidrones, defensa aérea, inteligencia y ciberdefensa. El objetivo es consolidar al país como "el principal socio de seguridad hemisférica" de Estados Unidos en Sudamérica.

El Gobierno anunció medidas contundentes contra el narcotráfico: fumigación, desmantelamiento de laboratorios, persecución de precursores químicos, rutas y cabecillas, además de acciones contra lavadores de activos. “Bandido que no se someta, lo vamos a dar de baja como corresponde”.

“Colombia pondrá recursos propios, pero necesitamos el apoyo, la inyección de los Estados Unidos. Vamos a empezar a fumigar. Vamos a ir por los laboratorios, por los precursores, por las rutas, por los cabecillas del narcotráfico, por las organizaciones armadas narcoterroristas. Vamos por los lavadores de activos, por sus patrimonios criminales y por esas redes internacionales que constituyen un gran peligro no solamente para el hemisferio, sino también para la humanidad”, detalló.

Finalmente, el presidente confirmó su participación en el Escudo de las Américas, con sede operativa en Medellín, para combatir el crimen organizado transnacional.

Respecto a Venezuela, el Gobierno expresó su disposición a colaborar responsablemente en esfuerzos que garanticen estabilidad regional, profundizando la cooperación fronteriza, migratoria y de seguridad.

Los acuerdos también contemplan la cooperación en migración con intercambio de información, herramientas biométricas y lucha contra redes de tráfico, bajo el principio de "migración legal, segura y ordenada".

El gobierno ratificó que su política exterior se basa en intereses nacionales, soberanía, autonomía y pragmatismo, buscando consolidarse como el mejor socio estratégico de Estados Unidos en la región.

“Colombia participará con los Estados Unidos responsablemente en los esfuerzos dirigidos a garantizar estabilidad regional y profundizará la cooperación en materia fronteriza, en materia migratoria y de seguridad. Nuestro interés, señor secretario, es contribuir a que cualquier evolución produzca estabilidad, institucionalidad y seguridad, evitando cualquier problema. Otro punto importante, se lo dije al señor secretario, Colombia frente al mundo”.