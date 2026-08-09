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VIDEO | Así fue la llegada de Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU., a Barranquilla

El secretario de Estado arribó a Barranquilla acompañado de su esposa este martes 8 de septiembre.

Nicolás Martínez Sánchez

septiembre 08 de 2026
02:14 p. m.
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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, arribó este martes 8 de septiembre al aeropuerto internacional Ernesto Cortissoz de Barranquilla a la 1:06 p.m., en una visita calificada como histórica para la diplomacia colombiana.

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El funcionario fue recibido con honores militares por el canciller colombiano Omar Bula, la embajadora de Colombia en Estados Unidos María Consuelo Araújo, el gobernador del Atlántico Eduardo Verano de la Rosa y el alcalde de Barranquilla Alejandro Char.

Histórica visita de Marco Rubio

La llegada del alto funcionario estadounidense, quien viajó acompañado de su esposa, se desarrolló bajo un dispositivo de seguridad sin precedentes que incluyó tres anillos de protección coordinados entre autoridades colombianas y estadounidenses.

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Catorce camionetas blindadas, en su mayoría con placas diplomáticas, conformaron la caravana que trasladó a la comitiva hacia el batallón Paraíso, sede alterna de la Presidencia.

La agenda bilateral contempla una reunión privada a las 3:00 p.m. con el presidente Abelardo de la Espriella, centrada en tres ejes estratégicos: seguridad y lucha contra el narcotráfico y bandas transnacionales; fortalecimiento del comercio bilateral, siendo Estados Unidos el principal socio comercial de Colombia; y cooperación para la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.

¿Cómo será la agenda de Marco Rubio?

Entre los compromisos programados destaca la firma de un memorando de entendimiento sobre energía nuclear civil y cooperación en materia de minerales estratégicos. Este encuentro cobra especial relevancia en el contexto de la desertificación de Colombia en temas de cooperación antinarcóticos, lo que añade urgencia a la necesidad de restablecer la confianza bilateral.

Los grumetes de la Escuela de Suboficiales de la Armada Nacional rindieron honores militares al secretario de Estado, quien descendió del avión de la Fuerza Aérea norteamericana en medio de temperaturas que alcanzaron los 36 grados centígrados.

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