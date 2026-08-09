‘Morgan’, el pitbull que sobrevivió al maltrato y las peleas de perros: ahora busca un hogar

Un valeroso rescate fue el que le permitió a ‘Morgan’, un perrito de raza pitbull, tener una vida digna tras ser encontrado en pésimas condiciones de salud por parte de la proteccionista independiente Odaly Ortega.

Este canino no solamente se vio maltratado por sus antiguos dueños ya que también fue obligado a participar en peleas de perros por su contextura y raza. Finalmente, fue abandonado a su suerte por las calles de Bogotá.

El valeroso rescate de ‘Morgan’

Tras sufrir maltrato, ser explotado económicamente y finalmente terminar abandonado, Ortega decidió convertirse en una guía para ‘Morgan’ al recogerlo y brindarle un hogar de paso.

El objetivo es claro, poder darle una segunda oportunidad para que este pitbull encuentre una familia para siempre y que esté dispuesta a cumplir con los requisitos necesarios para realizar una adopción responsable.

Según la mujer, en conversación con la Red Zoocial de El Espectador, el perro ha recibido los cuidados básicos necesarios. Así mismo, exaltó que se trata de un perro pitbull bastante tranquilo, cariñoso y agradecido con las personas que están a su alrededor. Ya está esterilizado y se encuentra apto para ingresar a una nueva familia.

Sin embargo, Ortega hace énfasis en que ‘Morgan’ no se lleva bien con los gatos, de modo que, la familia que esté interesada en su adopción debe brindarle un espacio adecuado para su desarrollo y óptima adaptación.

¿Cuál es el proceso para adoptar a ‘Morgan’?

Lejos de exigencias económicas, Ortega se encuentra tras la búsqueda de una familia verdadera para ‘Morgan’ que sea capaz de brindarle amor, respeto y se haga cargo, de manera responsable, de todas las condiciones que necesita un perro de su raza.

Dentro del proceso de adopción se incluye una verificación previa para poder evaluar las condiciones a las que el perro se va a enfrentar en caso de ser adoptado. El objetivo es poder dar con un hogar ideal y seguro para su proceso de adaptación.

Ortega añadió que, de ninguna manera, dará en adopción a ‘Morgan’ a aquellas personas interesadas en usar el canino para someterlo a participar en peleas de perros o para que este preste servicios de vigilancia.

Los interesados en darle una segunda oportunidad a ‘Morgan’ podrán comunicarse con la rescatista Odaly Ortega a través del número de WhatsApp 313 379 1543.