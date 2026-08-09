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‘Bogotá recibe a BTS’: fans piden intervención de la alcaldía para llevar a cabo la iniciativa

Mediante un comunicado, BTS ARMY Colombia pide el apoyo de la Alcaldía de Bogotá para el recibimiento a los artistas coreanos.

Fans de BTS piden apoyo de alcaldia para recibir al grupo.
Foto: AFP

Noticias RCN

septiembre 08 de 2026
04:23 p. m.
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El próximo 2 y 3 de octubre, la exitosa banda surcoreana llega a Bogotá para una doble presentación en el estadio El Campín con boletería totalmente agotada horas después de su inicio de venta. Será una fecha histórica para Bogotá como capital de conciertos en Latinoamérica, pues se trata del primer concierto que la banda de K-pop realice en suelo colombiano.

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La comunidad oficial de seguidores de la banda en el país, BTS ARMY Colombia, ha creado una iniciativa para la visita del grupo al país; el objetivo es claro: “convertir la primera visita de BTS a nuestro país en una experiencia de ciudad”, afirmaron en el comunicado publicado en redes sociales. Además, buscan generar un impacto cultural, turístico y económico a partir de la visita de los fans desde diferentes puntos del país.

Piden ayuda de la alcaldía para llevar a cabo la iniciativa

Según el comunicado, las conversaciones con distintas entidades para la realización del proyecto iniciaron desde el 2 de julio y están documentadas para que todos los involucrados conozcan en qué punto se encuentra la iniciativa. Aunque muchas de esas entidades recibieron con buenos ojos las propuestas y se abrieron espacios de diálogo, la comunidad reclama que nunca recibieron una respuesta oficial por parte de la alcaldía, quien, en definitiva, es la encargada de tomar las decisiones finales.

Propuestas como vestir la ciudad para el evento, iniciativas de movilidad para los días de concierto o intervenciones en espacios estratégicos, solo son viables bajo previa aprobación de la Alcaldía de Bogotá y, al no tener respuestas positivas, han trasladado su preocupación para que toda la comunidad de ARMY BTS en el país se una en pro de visibilizar el proyecto y que llegue a los entes que pueden ser responsables de hacerlo realidad.

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Buscan otorgar reconocimiento de Huéspedes de Honor a BTS

Una de las propuestas más ambiciosas y que más quieren hacer realidad es la de otorgar a BTS el reconocimiento de Huéspedes de Honor y, según informan, la secretaria general de la Alcaldía Mayor trasladó esa solicitud a la secretaria distrital de Recreación y Deporte; luego pasó a manos de la Consejería de Relaciones Internacionales y finalmente a la Secretaría Distrital de Gobierno, pero ninguno de los procesos llegó a una respuesta definitiva.

Ahora, la comunidad oficial de seguidores pide la ayuda de todos los miembros de ARMY BTS para que, a través del respeto, comuniquen el proyecto y pidan respuestas para que ‘Bogotá recibe a BTS’ se vuelva realidad.

“Hoy sentimos que hicimos todo lo que está en nuestras manos. Ahora necesitamos la fuerza de ARMY para que Bogotá escuche, responda y haga parte de esta historia”, finaliza el comunicado.

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