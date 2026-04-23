Se registró nueva masacre en Cúcuta: tres personas asesinadas y dos heridas tras ataque armado

La violencia vuelve a golpear a Cúcuta tras confirmarse una nueva masacre en el asentamiento El Talento. De acuerdo con las autoridades, el hecho dejó tres personas asesinadas y otras dos heridas, quienes fueron trasladadas a un centro médico con múltiples impactos de bala.

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Según el reporte preliminar, las víctimas habrían llegado desde la región del Catatumbo. Las primeras hipótesis apuntan a que algunas de ellas podrían tener vínculos con disidencias de las extintas Farc, lo que es materia de investigación por parte de las autoridades.

¿Qué se sabe sobre la masacre en Cúcuta?

Un uniformado de la Policía explicó a NotiFrontera que se encontraron tres cuerpos sin vida dentro de una vivienda. Además, según información preliminar recopilada por inteligencia, se determinó que las víctimas serían presuntos integrantes de grupos disidentes que habrían llegado desde Tibú, huyendo de la violencia en el Catatumbo por las disputas territoriales con el ELN.

Las autoridades también indicaron que el ataque habría sido perpetrado por dos hombres que se movilizaban en motocicleta, quienes dispararon con un arma larga tipo fusil.

¿Qué medidas han tomado las autoridades tras el ataque?

Tras los hechos, la Policía Nacional confirmó el despliegue de operativos en la zona, con incremento de patrullajes, controles y registros. “No daremos tregua”, señalaron desde las cuentas oficiales, enfatizando en la ofensiva contra el delito en sectores vulnerables de la ciudad.

En paralelo, las autoridades mantienen presencia en el lugar de los hechos mientras avanzan las labores judiciales y de recolección de pruebas. También se espera la actualización del estado de salud de las dos personas heridas, quienes ingresaron a un centro asistencial con múltiples lesiones por arma de fuego.