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Santa Fe ganó su primera final en Pasto y se aferra en el grupo de los ocho: vea los goles

Santa Fe venció 2-0 a Pasto y se metió en el grupo de los ocho en la Liga BetPlay. Reviva los goles y cómo quedó en la tabla tras la fecha 18.

Santa Fe vs. Pasto
Foto: Santa Fe oficial

Sebastián Montañez

abril 23 de 2026
07:56 p. m.
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Independiente Santa Fe dio un golpe clave en la recta final de la Liga BetPlay tras vencer como visitante a Deportivo Pasto 1-2 en el inicio de la fecha 18. El equipo capitalino logró un triunfo que lo mantiene con vida en la lucha por entrar al grupo de los ocho.

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Luego de su victoria previa, el conjunto dirigido por Pablo Repetto llegaba a este compromiso con la obligación de sumar de a tres. Enfrente tenía a un Pasto ya clasificado, pero que no dejó de ser un rival exigente en su casa. Sin embargo, Santa Fe respondió con un partido sólido y efectivo.

Santa Fe pegó en los momentos clave del partido

El equipo bogotano mostró una propuesta agresiva desde el inicio, con presión alta y varias aproximaciones al arco rival. Aunque el gol se hizo esperar, la insistencia tuvo recompensa en el segundo tiempo.

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Al minuto 64, Franco Fagúndez rompió el empate con un potente remate de media distancia que terminó en el ángulo, desatando la celebración del equipo visitante. Fue un gol de gran factura que abrió el camino para la victoria.

Más adelante, un error en la salida del Pasto fue aprovechado por Hugo Rodallega, quien no perdonó y marcó el 2-0 momentáneo. El delantero celebró con todo el plantel, consciente de la importancia del resultado.

Ya sobre el final el Pasto descontó por medio de Santiago Córdoba al minuto 90 para poner el 2-1 final.

Santa Fe se mete en la pelea por la clasificación

Con este triunfo, Santa Fe alcanzó los 26 puntos y se ubicó en la séptima posición de la tabla, con una diferencia de gol de +5. El resultado lo deja dependiendo de sí mismo en la última jornada del campeonato.

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El equipo ahora deberá definir su clasificación frente a Internacional de Bogotá, en un partido que será determinante para sus aspiraciones. La victoria en Pasto no solo suma puntos, sino también confianza en un momento clave del torneo.

Así, Santa Fe se aferra a su objetivo y mantiene viva la ilusión de avanzar a los cuadrangulares, en una Liga BetPlay que sigue abierta y llena de emociones hasta el final.

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