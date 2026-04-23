Salas de cine lanzan perros calientes 2x1 para celebrar: fechas

Los perros calientes 2x1 en Cine Colombia estarán disponibles el viernes 24 y sábado 25 de abril de 2026 en salas de todo el país. La promoción busca aumentar la asistencia durante el fin de semana del Día del Niño.

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La oferta aplica en la mayoría de teatros a nivel nacional y hace parte de una estrategia para incentivar el consumo en confitería, uno de los pilares de la experiencia en cine.

¿Cómo funciona la promoción de perros calientes 2x1 en Cine Colombia?

Durante los dos días de la campaña, los clientes que compren un perro caliente individual recibirán otro sin costo adicional. La promoción estará disponible en todos los teatros de Cine Colombia, así como en puntos seleccionados de Cineco Antojos.

Sin embargo, la compañía aclaró que no aplicará en Lumina Distrito Cultural y Gastronómico. Además, el beneficio no es acumulable con otros descuentos y dependerá de la disponibilidad del producto en cada punto de venta.

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La oferta también incluye pedidos a domicilio, aunque esta opción estará habilitada únicamente en Bogotá a través de los canales oficiales de la empresa.

¿Por qué Cine Colombia lanza esta promoción en abril?

La iniciativa coincide con dos fechas clave: el Día Mundial del Perro Caliente (24 de abril) y el Día del Niño (25 de abril). Este cruce permite enfocar la estrategia hacia planes familiares y aumentar el flujo de público en salas de cine.

Según datos de la compañía, en 2025 se vendieron más de 3,5 millones de perros calientes en sus confiterías, lo que evidencia la importancia de este producto dentro del consumo en cines.

A nivel global, el impacto también es significativo. En Estados Unidos, por ejemplo, se consumen más de 20.000 millones de perros calientes al año, de acuerdo con cifras del sector.

Salas de cine lanzan perros calientes 2x1: fechasSalas de cine lanzan perros calientes 2x1: fechas

La promoción llega además en un momento de alta afluencia de público infantil, impulsada por películas en cartelera como Super Mario Bros., que continúa atrayendo a familias a las salas.

Con esta estrategia, Cine Colombia refuerza la tendencia de integrar gastronomía y entretenimiento como parte de una experiencia completa para los asistentes.