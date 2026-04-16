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Hombres armados bajaron a todos los pasajeros de un bus y se llevaron al conductor y a su hijo en el Catatumbo

El secuestro ocurrió en plena vía entre El Tarra y Cúcuta; hasta ahora no se conoce el paradero de las víctimas.

Noticias RCN

abril 16 de 2026
06:14 p. m.
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Un nuevo hecho de violencia sacude al Catatumbo. Lo que comenzó como un recorrido habitual en transporte público terminó en un episodio de terror para decenas de pasajeros.

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Hombres armados secuestraron al conductor de un bus y a su hijo en el Catatumbo

En el municipio de Tibú, Norte de Santander, hombres armados interceptaron un bus que cubría la ruta entre El Tarra y Cúcuta.

Según la información conocida, los sujetos detuvieron el vehículo en plena carretera, obligaron a descender a todos los pasajeros y, en medio de la intimidación, se llevaron por la fuerza al conductor y a su ayudante, quienes serían padre e hijo.

El alto comisionado para la paz en Norte de Santander, Luis Fernando Niño, confirmó lo ocurrido y entregó detalles de lo sucedido:

Hombres armados lo detienen, bajan los pasajeros, se llevan al conductor y al ayudante, que hasta donde tenemos noticia es padre e hijo. No tenemos conocimiento del paradero.

Hasta el momento, no hay información sobre el destino de las víctimas ni sobre su estado.

¿Quién pudo haber secuestrado al conductor del bus y a su hijo en El Catatumbo?

Este hecho se registra en una zona donde operan estructuras armadas como las disidencias del frente 33 de las Farc y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), lo que complica el panorama de seguridad y aumenta el riesgo para la población civil.

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No obstante, aún no se tiene la certeza del grupo que estaría vinculado, por lo que avanzan las verificaciones.

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