Hombres armados bajaron a todos los pasajeros de un bus y se llevaron al conductor y a su hijo en el Catatumbo

Un nuevo hecho de violencia sacude al Catatumbo. Lo que comenzó como un recorrido habitual en transporte público terminó en un episodio de terror para decenas de pasajeros.

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Hombres armados secuestraron al conductor de un bus y a su hijo en el Catatumbo

En el municipio de Tibú, Norte de Santander, hombres armados interceptaron un bus que cubría la ruta entre El Tarra y Cúcuta.

Según la información conocida, los sujetos detuvieron el vehículo en plena carretera, obligaron a descender a todos los pasajeros y, en medio de la intimidación, se llevaron por la fuerza al conductor y a su ayudante, quienes serían padre e hijo.

El alto comisionado para la paz en Norte de Santander, Luis Fernando Niño, confirmó lo ocurrido y entregó detalles de lo sucedido:

Hombres armados lo detienen, bajan los pasajeros, se llevan al conductor y al ayudante, que hasta donde tenemos noticia es padre e hijo. No tenemos conocimiento del paradero.

Hasta el momento, no hay información sobre el destino de las víctimas ni sobre su estado.

¿Quién pudo haber secuestrado al conductor del bus y a su hijo en El Catatumbo?

Este hecho se registra en una zona donde operan estructuras armadas como las disidencias del frente 33 de las Farc y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), lo que complica el panorama de seguridad y aumenta el riesgo para la población civil.

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No obstante, aún no se tiene la certeza del grupo que estaría vinculado, por lo que avanzan las verificaciones.