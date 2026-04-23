Prepárese: IDPYBA hará jornada de adopción este sábado 25 de abril en Bogotá

Una nueva estrategia por parte del IDPYBA busca encontrarles hogar a 18 mascotas para conectar corazones y crear nuevas familias multiespecie.

Bajo el lema de “amar es adoptar sin condiciones”, la entidad promoverá la adopción para darle una segunda oportunidad a mascotas que han sobrevivido al maltrato, abandono y otras condiciones de salud.

¿Cuándo será la jornada de adopción?

Este sábado 25 de abril, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) lidera una nueva Jornada de Adopción en el Parque Mundo Aventura, de 10:00 a. m. a 5:00 p. m., un espacio pensado para conectar corazones y construir familias.

“18 animales estarán esperando una oportunidad: una familia que decida abrirles las puertas de su hogar. Cada uno de ellos llega con la esperanza intacta y el deseo de brindar amor sin condiciones”, aseguró el Instituto.

Durante la jornada, los asistentes podrán compartir con los animales, conocer sus historias, recibir información sobre la adopción responsable y disfrutar de todos los espacios disponibles en la zona en donde estarán ubicados. Así mismo, los primeros adoptantes se llevarán un regalo ya que recibirán un minikit como bienvenida para la nueva etapa.

“En Bogotá creemos en las segundas oportunidades, en las historias que se transforman con amor y en las huellas que dejan para siempre quienes llegan a cambiar nuestras vidas”.

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¿Qué se debe tener en cuenta a la hora de adoptar?

Adoptar es una decisión para toda la vida por lo que las responsabilidades por parte de los nuevos dueños deben ser dadas a conocer con antelación. Dentro de las recomendaciones, por parte del instituto, los adoptantes deben ser conscientes de que la decisión es para toda la vida y debe contar con la aprobación de todos los miembros del hogar.

Se debe disponer del tiempo necesario para la entrevista y el proceso de verificación. Para adoptar a la mascota se debe llevar pechera y traílla. En el caso de los perros de manejo especial se debe contar con pechera adecuada y bozal de canasta.

En el caso de los gatos, se debe llevar el respectivo guacal o morral para su adecuado transporte. Los dueños deben presentar la fotocopia de la cédula, un servicio público y tener a la mano fotos y videos del que será el próximo hogar de la mascota.