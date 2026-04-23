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EE.UU. acusa a sargento que habría ganado 400.000 dólares apostando por la caída de Nicolás Maduro

El caso, vinculado a apuestas en Polymarket, marca un precedente en el uso indebido de información confidencial en mercados de predicción.

Maduro
Foto: captura de video Noticias RCN.

Reuters

abril 23 de 2026
08:49 p. m.
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Un sargento mayor del Ejército de Estados Unidos fue acusado de utilizar información clasificada para obtener beneficios económicos tras apostar sobre la destitución de Nicolás Maduro.

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Según el Departamento de Justicia, el militar habría ganado aproximadamente 400.000 dólares mediante operaciones realizadas en el mercado de predicciones Polymarket antes de la captura del líder venezolano el pasado 3 de enero.

De acuerdo con la acusación, Gannon Ken Van Dyke, de 38 años, utilizó datos sensibles a los que tenía acceso por su cargo en las Fuerzas Especiales para anticipar que fuerzas estadounidenses entrarían en Venezuela y que Maduro sería derrocado. Las apuestas se realizaron en semanas previas al operativo, lo que constituye la base de los cargos por uso indebido de información gubernamental.

El caso fue formalizado por un gran jurado federal en Manhattan, que imputó a Van Dyke por uso ilícito de información confidencial, robo de datos no públicos, fraude de productos básicos, fraude electrónico y transacciones monetarias ilícitas. Además, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos presentó cargos civiles adicionales.

¿Qué cargos enfrenta el soldado acusado de apostar con información clasificada?

El Departamento de Justicia detalló que este proceso podría representar la primera vez que se presentan cargos por uso de información privilegiada en un mercado de predicciones. El fiscal general interino, Todd Blanche, subrayó que el personal militar tiene estrictamente prohibido utilizar información clasificada para beneficio personal.

La acusación también establece que Van Dyke ha estado en servicio activo desde 2008 y que su último destino fue Fort Bragg, en Carolina del Norte. Se espera que comparezca ante un juez en ese estado, mientras las autoridades continúan el proceso judicial.

¿Qué se sabe sobre su participación en la captura de Maduro?

Los fiscales indicaron que el militar no solo apostó sobre el resultado, sino que también participó en la planificación y ejecución de la captura de Maduro, aunque no se revelaron detalles operativos. Como evidencia, la acusación menciona una fotografía subida por Van Dyke a su cuenta de Google en la madrugada del 3 de enero.

En la imagen, según el documento judicial, se observa al soldado en la cubierta de un barco en alta mar, vestido con uniforme militar y portando un rifle, junto a otras tres personas también uniformadas. La escena habría ocurrido horas después de que el ejército estadounidense trasladara a Maduro al buque anfibio USS Iwo Jima.

Por su parte, Polymarket aseguró que cooperó con las autoridades y que remitió el caso al Departamento de Justicia, reiterando que el uso de información privilegiada no tiene cabida en su plataforma. En tanto, el presidente Donald Trump afirmó no estar familiarizado con el caso, aunque lo comparó con el escándalo de apuestas del exbeisbolista Pete Rose.

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