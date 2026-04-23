Desalmado asesino de la perrita Kira se declaró culpable: esta es la condena a la que se enfrenta

El caso que conmocionó a Bucaramanga por su crueldad llegó a la audiencia de imputación donde el responsable de la muerte de Kira, una perrita criolla de cuatro años aceptó los cargos por*maltrato animal agravado.

Tras diez horas de audiencia ante el Juzgado 12 Municipal de Penas y Castigos de la capital santandereana, el acusado se declaró culpable y podría enfrentar una condena de entre 36 y 72 meses de prisión.

La Fiscalía imputó cargos al acusado conforme a los artículos 339A y 339B, en modalidad agravada por actuar con sevicia y en presencia de un menor de edad.

Así fue torturada a golpes Kira, la perrita asesinada en Bucaramanga

De acuerdo con el informe forense presentado durante la audiencia, 12 golpes generaron un politraumatismo que causó un trauma craneoencefálico cerrado en el cuerpo de la canina, provocando su muerte.

"Sí acepto los cargos, me declaro culpable, igualmente me gustaría acá públicamente pedirle disculpas a toda la gente que ha visto el video, pedir públicamente perdón, que fue algo muy feo lo que yo hice.

Durante el proceso judicial se reveló que el acusado alegó haber recibido amenazas contra sus familiares, especialmente hacia su hijo y esposa.

Ambientalistas de Bucaramanga y el área metropolitana señalan que esta persona ya tenía antecedentes por maltrato animal agravado.

Los años de cárcel a los que se enfrenta el asesino de Kira

Un hallazgo particularmente perturbador fue que en la fosa donde se encontró el cuerpo de Kira también se descubrieron restos de otras mascotas, lo que sugiere un patrón de conducta abusiva hacia los animales.

El fiscal encargado del caso informó que el mismo día del homicidio de la perrita y su posterior entierro, el acusado junto con su familia acudió a un cine como si nada hubiera ocurrido.

Según la ley vigente, el condenado podría enfrentar una pena de entre 3 y 8 años de prisión, además de multas económicas que oscilan entre los 30 y 60 millones de pesos. Los ambientalistas de la región califican esta posible condena como ejemplar y un precedente importante para la protección animal en el departamento de Santander.

El caso ocurrió en el norte de Bucaramanga, donde el acusado fungía como cuidador de la perrita antes de atacarla salvajemente hasta causarle la muerte.