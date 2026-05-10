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Masacre en Pueblo Viejo, Magdalena, dejó cuatro muertos y dos heridos de gravedad

Dentro de las víctimas fatales se encuentra un joven de 15 años. Las autoridades lograron la captura de 5 sospechosos.

Noticias RCN

mayo 10 de 2026
02:15 p. m.
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Una nueva masacre enluta al Caribe colombiano. En la madrugada del sábado, hombres armados asesinaron a cuatro personas, entre ellas un menor de 15 años, en el corregimiento de Palmira, municipio de Pueblo Viejo, departamento del Magdalena. El ataque también dejó dos personas heridas de gravedad.

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¿Qué se sabe de este hecho?

El hecho ocurrió hacia la medianoche, cuando la comunidad se preparaba para la celebración del Día de las Madres. Según testigos, los atacantes llegaron en motocicletas hasta el barrio La Esperanza y dispararon contra las víctimas, cuyos cuerpos quedaron tendidos en plena vía pública.

Videos difundidos en redes sociales registran gritos de dolor y angustia de familiares que hoy lloran a sus seres queridos.

Las autoridades confirmaron la captura de cinco sospechosos, presuntamente vinculados a la estructura criminal Autodefensa Conquistadores de la Sierra.

Entre los detenidos se encuentran alias Calé, alias Mauro y alias Michael, quienes tendrían una trayectoria de más de 10 años en esta organización ilegal. Las capturas se realizaron en las horas posteriores al ataque sicarial.

Continúa la búsqueda de otro presunto participante del acto violento, mientras las autoridades avanzan en el proceso de legalización de captura de los cinco detenidos.

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Respuesta por parte de las autoridades ante la masacre

La gobernadora del Magdalena convocó para el lunes a un consejo extraordinario de seguridad, con presencia del alcalde del municipio de Pueblo Viejo, para atender la situación "de manera inmediata". La reunión busca coordinar acciones que permitan esclarecer los hechos y fortalecer la seguridad en la zona.

Los habitantes del corregimiento de Palmira amanecieron de luto y exigen justicia por este nuevo episodio de violencia que golpea a la región. Esta masacre se suma a la preocupante ola de violencia que afecta al departamento del Magdalena, donde las estructuras criminales mantienen presencia en varios municipios.

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