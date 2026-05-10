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Este es el ratón de cola larga, especie transmisora de la cepa Andes del hantavirus

Tras el posible brote de esta enfermedad en un crucero, ha crecido la preocupación sobre la letalidad de la misma.

Foto: Freepik
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Noticias RCN

mayo 10 de 2026
08:29 a. m.
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Hay gran consternación ante la investigación por parte de la OMS sobre la posibilidad de que una extraña transmisión del hantavirus se haya propagado entre los pasajeros del buque MV Hondius.

Pese a que la organización dio a conocer que el riesgo para el público en general es bajo, expertos ya han alertado sobre los síntomas y las características del animal detrás de la transmisión de la cepa.

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¿Cuál es el animal relacionado con la cepa de los Andes?

Conocido como Oligoryzomys longicaudatus, o ratón de cola larga, este es un pequeño roedor silvestre de color café claro que vive en Chile y el sur de Argentina. Este animal es el principal transmisor de la cepa Andes del hantavirus.

Según André Rubio, profesor de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias de la Universidad de Chile, este animal es un roedor nativo y se encuentra protegido ya que cumple distintas funciones ecológicas en el ecosistema. Algunas de estas son dispersar semillas y ser el alimento de otros animales.

Habita zonas cubiertas especialmente por distintos tipos de malezas, arbustos y puntos cercanos a fuentes de agua. Posee hábitos nocturnos y su desplazamiento se da por medio de altos saltos por la medida de sus patas traseras.

Pese a que se desconoce el número de ejemplares, a raíz de la fluctuación de sus poblaciones, Rubio manifestó que no todos los individuos están infectados ya que se estima que entre el 5% y 10% de los que poseen la cepa son machos adultos.

Los expertos también aseguraron que los ratones de cola larga no se enferman cuando tienen la enfermedad. Sin embargo, esto puede reducir su esperanza de vida a diferencia de los demás ejemplares.

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¿Cuáles son los síntomas del hantavirus en humanos?

El síndrome pulmonar por hantavirus es una enfermedad grave y potencialmente mortal, según el CDC. Dentro de los primeros síntomas se pueden presentar fatiga, fiebre, dolores musculares, dolores de cabeza, mareos, escalofríos, problemas abdominales como náuseas, vómitos, diarrea y dolor abdominal.

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