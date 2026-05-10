Cuáles son los estadios de EE. UU., México y Canadá en los que se jugarán los partidos del Mundial 2026

El Mundial 2026 se disputará por primera vez en tres países (Estados Unidos, México y Canadá) y los 104 partidos de la competición, un récord para el torneo, se repartirán en 16 estadios de los tres países norteamericanos.

Estados Unidos será el país que más encuentros acoja, 78 en total, incluidos todos los juegos a partir de cuartos y la final en el MetLife Stadium, a las afueras de Nueva York, uno de los once estadios en territorio estadounidense.

En México se disputarán 13 encuentros, incluido el partido inaugural en el mítico Azteca de la capital, uno de los tres estadios con cotejos en esta Copa del Mundo, mientras que Canadá organizará también 13 partidos, pero con solo dos sedes.

Estos son los estadios de los tres países que son sede del Mundial 2026

Estados Unidos

. MetLife Stadium, Nueva York/Nueva Jersey (82.500 plazas)

Este recinto inaugurado en 2010 acogerá la final de la competición, un año después de haber sido el escenario de la consagración del Chelsea en el Mundial de Clubes.

En total, ocho de los 104 partidos del Mundial se disputarán en este estadio situado en Nueva Jersey, en las afueras de Nueva York.

Para llegar en tren, los aficionados tendrán que desembolsar nada menos que 105 dólares ida y vuelta, frente a unos 12,90 en condiciones normales.

. Hard Rock Stadium, Miami (65.000 plazas)

Sede del Masters 1000 de tenis de Miami desde 2019, este recinto será el escenario del partido por el tercer puesto, el último de los siete encuentros que albergará, entre ellos dos de Uruguay, uno de Brasil y otro de Colombia en la primera fase.

En 2024, la final de la Copa América entre Argentina y Colombia se retrasó más de una hora debido a incidentes en los alrededores del recinto después de que algunos aficionados intentaran forzar los accesos.

. Mercedes-Benz Stadium, Atlanta (75.000 plazas)

Verdadera joya arquitectónica, este estadio dotado de un techo retráctil y de una pantalla de 360 grados acogerá dos partidos de la fase de grupos de España y una semifinal.

. AT&T Stadium, Dallas (94.000 plazas)

En este recinto de 2.300 metros cuadrados, el más grande del Mundial, Inglaterra y Croacia se enfrentarán en la fase de grupos en una reedición de la semifinal del Mundial 2018 ganada por los croatas (2-1 en la prórroga).

. Gillette Stadium, Boston (65.000 plazas)

Tras haber vencido a Brasil en marzo en este estadio, la selección francesa se enfrentará aquí a Noruega para cerrar su fase de grupos.

Renovado para el Mundial, el recinto acoge habitualmente a la franquicia de la NFL de los New England Patriots.

. SoFi Stadium, Los Ángeles (70.000 plazas)

Inaugurado en 2020, este estadio de techo singular será el escenario de ocho partidos del Mundial 2026 antes de albergar las ceremonias de apertura y clausura de los próximos Juegos Olímpicos dentro de dos años.

. Arrowhead Stadium, Kansas City (73.000 plazas)

Considerado el recinto deportivo más ruidoso del mundo según el Libro Guinness de los Récords, con un nivel sonoro de 142,2 decibelios registrado durante un partido de la NFL entre los Kansas City Chiefs y los New England Patriots en 2014, este estadio será el escenario de un no menos caliente Argentina-Argelia.

. Lumen Field, Seattle (69.000 plazas)

Con forma de herradura, este estadio situado en el puerto de Seattle ofrece en su lado norte una vista impresionante de los rascacielos de la ciudad.

. Lincoln Financial Field, Filadelfia (69.000 plazas)

Inaugurado con un amistoso entre el Manchester United y el FC Barcelona en 2003, en este estadio jugarán un partido de la primera fase dos de las favoritas al título, Brasil y Francia, además de ser el escenario del debut de Ecuador.

. NRG Stadium, Houston (72.000 plazas)

Primer estadio de la NFL dotado de un techo retráctil, este recinto inaugurado en 2002 acoge con regularidad encuentros de las selecciones estadounidense y mexicana.

. Levi's Stadium, Santa Clara (71.000 plazas)

Sede del último Super Bowl y del espectacular show de Bad Bunny en el descanso, este recinto californiano está situado a 62 km de la ciudad de San Francisco.

México

. Estadio Azteca, Ciudad de México (83.000 plazas)

Está situado a 2.240 m de altitud y fue el escenario de los títulos mundiales de la Brasil de Pelé (1970) y de la Argentina de Diego Maradona (1986).

Este legendario edificio sostenido por sus 66 emblemáticas columnas de hormigón armado acogerá el partido inaugural de un Mundial por tercera vez, con la participación de las selecciones de México y Sudáfrica.

. Estadio BBVA, Monterrey (53.500 plazas)

Inaugurado en 2015, este recinto moderno y de bajo consumo energético ofrece a sus espectadores una magnífica vista de los relieves montañosos del Cerro de la Silla.

. Estadio Akron, Guadalajara (48.000 plazas)

Construido en un terreno elevado y con un techo que recuerda al del Stade de France, este recinto, al igual que el de Monterrey, solo acogerá cuatro partidos, entre ellos el España-Uruguay con el que se cerrará el Grupo H.

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Canadá

. Canadá BC Place, Vancouver (54.000 plazas)

Estadio que albergó la final del Mundial femenino de 2015, ganada 5-2 por Estados Unidos ante Japón, este recinto acogerá dos de los tres partidos de la fase de grupos de Canadá, frente a Catar y Suiza.

. BMO Field, Toronto (45.000 plazas)

El más pequeño de los 16 estadios del Mundial, el BMO Field solo dispone habitualmente de 28.000 plazas. Para cumplir las normas establecidas por la FIFA fue necesario construir dos gradas detrás de las porterías con las que se añadieron 17.000 asientos.