¿Qué pasó dentro de la mina que colapsó en Cucunubá? Secretaria de Minas de Cundinamarca se pronunció

Una nueva tragedia se presentó en el sector minero de Cundinamarca, pues una explosión en la mina Las Quintas, en el municipio de Cucunubá, dejó atrapados a cuatro trabajadores que posteriormente fueron hallados sin vida.

Sin embargo, este nuevo hecho no es aislado ya que en meses recientes se han presentado más accidentes dentro de otras minas en Cundinamarca.

Ante este preocupante panorama, la secretaria de Minas de Cundinamarca, Milena Fonseca, se pronunció al revelar información sobre esta nueva tragedia que hoy enluta a cuatro familias y toda una población.

¿Qué se sabe de la explosión dentro de la mina en Cucunubá?

De acuerdo con la Delegación Departamental de Bomberos de Cundinamarca, la explosión ocurrió en esta mina que, según información preliminar, contaba con título minero y licencia ambiental otorgada en diciembre del año pasado. Sin embargo, ahora se investiga si la boca de mina hacía parte del área autorizada para operación.

Según Milena Fonseca, secretaria de Minas en Cundinamarca, la causa exacta de accidente es materia de investigación por parte de la Agencia Nacional de Minería ya que actualmente se “están adecuando las instalaciones para hacer ingreso” por lo que, según Fonseca, se espera que en un “corto plazo” se pueda hacer ingreso para lograr obtener el dictamen final.

“De momento informarle a toda la comunidad que el programa de trabajos y obras, que es el instrumento que exige la Agencia Nacional de Minería para hacer las operaciones, estaba totalmente aprobado y modificado para su autorización”.

Ante la cantidad de accidentes en distintas minas de Cundinamarca, en los meses más recientes, la funcionaria aseguró que poseen un equipo interdisciplinario para asistir técnicamente “hasta donde lo permitan”.

“Desde esta secretaría tenemos un equipo interdisciplinario. Nosotros lo que hacemos es la asistencia técnica hasta donde nos lo permiten porque la legislación colombiana tiene muy claro los roles y solamente, de manera voluntaria, los titulares que quieran aceptar esta asistencia técnica nosotros podemos hacer este ingreso a la boca minas”.

¿Cuáles son las medidas que se tomarán tras los accidentes en las minas?

La funcionaria también se refirió al acompañamiento que, desde la institución, se hará a los familiares de los trabajadores fallecidos por medio de su asistencia psicológica y económica.

“Nosotros tenemos a nuestro equipo psicosocial acompañándolos. Estaremos acompañando, en caso de ser necesario, para poder mitigar un poco este impacto que tiene sobre el tema psicológico, pero también si podemos hacer un poco más para equilibrar este impacto económico”.

Fonseca finalizó asegurando que el informe de la Agencia Nacional de Minería será crucial para conocer la causa exacta del accidente.

“Va a ser muy útil revisar el informe final de la Agencia Nacional de Minería sobre la causa exacta para revisar si ha sido una falla humana, un fallo en los equipos de medición o si es un fallo en la ventilación para poder implementar estas acciones sobre el resto de los titulares mineros que tenemos presentes en el departamento”.