El homenaje de José Antonio Vargas Lleras a su hermano Germán: ‘El Guerrero’

Avanzan las honras fúnebres del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, quien falleció en la noche del pasado 8 de mayo en Bogotá, tras una lucha incansable en contra de un tumor cerebral que le ocasionó múltiples quebrantos de salud.

Vargas Lleras tenía una cita cada domingo con los lectores de su columna en el periódico El Tiempo, sin embargo, hoy sus palabras fueron reemplazadas por un homenaje escrito por su hermano, José Antonio Vargas Lleras.

El homenaje de su hermano a Germán Vargas

En ‘El Guerrero’ su hermano describe su lucha incansable contra la muerte y cómo, a pesar de haber sobrevivido a dos atentados, muchos pensaron que iba a superar la enfermedad.

Colombia creyó que era invencible y quizás él también, eso es lo que suele suceder con hombres del talante de Germán Vargas Lleras, intenso, fuerte y al límite como lo describió su hermano José Antonio en una columna.

Allí, más que narrar su trayectoria, habla de su ímpetu de guerrero y no por emprender un conflicto, sino por mantenerse en pie durante los momentos difíciles y saber reponerse de ellos.

Así fue Germán, quien estuvo en esa noche de 1989 en Soacha, junto a Luis Carlos Galán, cuando la violencia del narcotráfico apagó la vida de un hombre que se perfilaba como la nueva esperanza para el país.

Nadie se imaginaba que en medio del terror nacía un líder, un verdadero hombre dedicado al servicio.

Pero esa no fue la única vez que el exvicepresidente se encontró de frente con la muerte y se repuso como pocos. En diciembre del año 2002, un libro bomba casi acaba con su vida, pero, podríamos sentarnos por horas a recordar las veces que Germán salió victorioso.

El hombre que entendió el poder de otra forma

Así era él, un hombre que vivía al límite, incapaz de esperar, nieto del expresidente Carlos Lleras Restrepo. Germán Vargas entendió desde joven que el poder no era solamente discurso, era ejecución, autoridad y mando.

Entendía la política no como el arte de prometer, sino como la obligación de ejecutar. Como lo describe su hermano en la columna, así actuó, sin esperar.

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Obras, autopistas 4G, viviendas y estatutos contra la corrupción lo hicieron un político de esos inolvidables, un hombre amado por unos y temido por los violentos.

Se fue sin miedo, con el alma limpia y la sonrisa plena.

Y quizás esa sea la forma más precisa de recordarlo. Porque Germán Vargas Lleras vivió como pocos: Peleando todas sus batallas hasta el final.

Muchos colombianos quedaran con el anhelo de verlo como presidente, algo por lo que Germán Vargas luchó toda su vida.