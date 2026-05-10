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Festival del Arroz 2026 en Bogotá: más de 60 restaurantes con platos desde $15.000

Los restaurantes participantes podrán ganar premios en productos de las líneas Gourmet, Premium y Tradicional de Fedearroz.

Foto: Suministrada

Noticias RCN

mayo 10 de 2026
08:27 a. m.
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Bogotá se prepara para vivir la segunda edición del Festival del Arroz, que se realizará del 16 al 18 de mayo en 15 Plazas Distritales de Mercado. Más de 60 restaurantes ofrecerán platos desde $15.000, en una iniciativa liderada por el Instituto para la Economía Social (IPES) y la Federación Nacional de Arroceros (Fedearroz).

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El evento busca promover el consumo de arroz 100% colombiano y fortalecer la economía local. Los visitantes podrán disfrutar desde recetas tradicionales como arroz con pollo y arroz atollado, hasta propuestas con mariscos, sabores orientales y versiones innovadoras. Los precios oscilarán entre $15.000 y $40.000.

"Con este tipo de iniciativas buscamos que más ciudadanos redescubran el arte de hacer mercado, mientras fortalecemos entornos seguros, dignos y sostenibles para quienes trabajan allí", afirmó Catalina Arciniegas, directora del IPES.

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Incentivos y expectativas de crecimiento

Los restaurantes participantes podrán ganar premios en productos de las líneas Gourmet, Premium y Tradicional de Fedearroz. El establecimiento con mayor número de ventas recibirá un reconocimiento especial.

En la primera edición del festival se vendieron cerca de 6.000 platos y se alcanzaron aproximadamente $160 millones en ventas. Este año, las autoridades esperan superar esas cifras gracias a la mayor participación de visitantes y restaurantes.

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La programación se desarrollará en plazas como La Concordia, La Perseverancia, Kennedy, Las Ferias, Fontibón y el 20 de Julio, entre otras. Historias como la de Alby Mireya López, ganadora de la edición 2025, muestran el impacto positivo del festival: su restaurante ganó visibilidad y fidelizó nuevos clientes.

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