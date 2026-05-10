Desenterraron a Víctor Quero, el preso político cuya muerte fue silenciada por el régimen: su madre lo reconoció

Autoridades venezolanas exhumaron el cuerpo de Víctor Hugo Quero Navas, un preso político cuya muerte ocurrió en julio de 2025, pero fue reconocida oficialmente el pasado 7 de mayo.

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Familiares de Quero Navas denunciaron su desaparición forzada y lo buscaron durante 16 meses sin éxito.

Fue acusado de supuestos actos de terrorismo como cientos de presos políticos en Venezuela.

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La muerte de Víctor Hugo Quero Navas fue silenciada por el régimen en Venezuela

Las autoridades afirman que fue detenido en enero de 2025. Su madre Carmen Teresa Navas, de 81 años, lo buscó incesantemente desde entonces sin poder verlo nunca en prisión.

Luego de la exhumación logró reconocer el cuerpo de su hijo y enterrarlo en otro cementerio.

Desde 2014 han muerto 19 presos políticos bajo la custodia del Estado, según la ONG Foro Penal que cifra en 454 las personas detenidas por razones políticas en Venezuela al cierre de abril.

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El régimen en Venezuela reconoció por primera vez la muerte de un preso político

Esta es la primera vez que las autoridades reconocen la muerte de un preso político reportado como desaparecido, varios meses después de su detención y fallecimiento.

Navas fue informada el jueves de la muerte de su hijo por el ministerio de Servicios Penitenciarios. Luego fue trasladada por funcionarios al cementerio y en el lugar pidió que se practicara una prueba de ADN para corroborar la identidad.

La exhumación ordenada por la Fiscalía se llevó a cabo este viernes en presencia de la madre.

La policía impidió el acceso público al cementerio Parque Memorial Jardín La Puerta, en las afueras de Caracas, donde se encontraban los restos.

"Hay que determinar cuándo murió y en qué condiciones", dijo Lilia Navas, tía de Víctor Quero.