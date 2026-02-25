Mauricio Lizcano oficializa su candidatura presidencial para 2026

Con el respaldo de más de 1,8 millones de firmas ciudadanas y el coaval del partido ASI, confirmó que competirá directamente en la primera vuelta. Su plan de gobierno, denominado 'Familia', plantea decisiones radicales y sin precedentes en materia de seguridad, salud y desarrollo económico. ¿Cuáles son las contundentes propuestas con las que espera llegar a la Casa de Nariño y transformar el país?

¿Qué propone Mauricio Lizcano para acabar con la polarización política?

Durante un multitudinario acto público en Bogotá, el ahora candidato presidencial dejó clara su postura frente al actual clima político del país. Lizcano enfatizó que su aspiración, respaldada por la coalición del movimiento ciudadano 'Firme con Lizcano Colombianismo' y la Alianza Social Independiente (ASI), representa una alternativa real frente a las divisiones tradicionales.

La polarización es un negocio de los extremos y vamos a derrotar esa industria

Afirmó tajantemente.

Su estrategia busca agrupar a los sectores moderados y a los ciudadanos indecisos bajo un programa de gobierno bautizado como “Familia”, el cual sitúa la protección del hogar como el núcleo de todas sus políticas públicas.

Emergencia humanitaria en salud: el plan de choque de Lizcano

Uno de los puntos que mayor interés ha despertado para los usuarios y analistas es su propuesta para enfrentar la crisis del sistema sanitario. Lizcano anunció que, de ser elegido, su primera medida será declarar una emergencia humanitaria en salud.

Esta declaratoria permitiría implementar un plan de choque, con un rigor logístico similar al que el país experimentó durante la pandemia. El objetivo principal es garantizar la entrega oportuna de medicamentos a todos los colombianos mediante la creación de corredores humanitarios, eliminando las barreras burocráticas que hoy retrasan la atención de los pacientes.

Un general activo como Ministro de Defensa y cero extorsión

En materia de seguridad, las propuestas del candidato apuntan a recuperar el control territorial con medidas de choque. La iniciativa más llamativa para la cartera de seguridad es su intención de nombrar a un general activo como Ministro de Defensa, un giro significativo en la tradición civilista del ministerio en las últimas décadas.

"Quiero que Colombia viva sin miedo", sentenció Lizcano. Para lograrlo, su programa contempla:

La reactivación de bloques de búsqueda especializados.

La implementación de una estricta política de cero extorsión.

El fortalecimiento operativo de la Fuerza Pública en las regiones más golpeadas por la violencia.

El plan económico para duplicar los ingresos de los colombianos

En el frente financiero, el exministro presentó una ambiciosa hoja de ruta económica enfocada en la reactivación y el crecimiento acelerado. Su meta principal es duplicar el ingreso per cápita de los colombianos, una propuesta que planea financiar mediante una reestructuración del modelo productivo.

Para consolidar a Colombia como un productor estratégico a nivel regional, el candidato detalló varias reformas clave:

Disminución de impuestos para incentivar la creación de empresas y el empleo formal.

para incentivar la creación de empresas y el empleo formal. Mayor producción de hidrocarburos , garantizando la soberanía energética del país.

, garantizando la soberanía energética del país. Ampliación de la frontera agrícola y el campo productiv o.

o. Fuerte impulso al sector vivienda como motor de la economía local.

Lizcano concluyó su intervención enviando un mensaje de unidad, asegurando que su proyecto político combatirá la corrupción mediante reformas estructurales diseñadas para devolverle la confianza institucional a la ciudadanía.