CANAL RCN
Deportes

¿Cuándo debutará James Rodríguez con Minnesota en la MLS? Revelaron nuevos detalles

Minnesota United define el debut de James Rodríguez: ¿cuándo se estrenará el colombiano?

James Rodríguez
Foto: @MNUFC

Noticias RCN

febrero 26 de 2026
03:54 p. m.
La expectativa por ver debutar a James es alta. Los hinchas colombianos y seguidores de la MLS cuentan los días para ver a al volante creativo con la camiseta de Minnesota United. Sin embargo, su estreno oficial este sábado 28 de febrero frente a FC Cincinnati no está garantizado y, por ahora, luce poco probable.

Aunque el volante cucuteño ya entrena con normalidad junto a sus nuevos compañeros, el cuerpo técnico mantiene cautela. Un comunicado del club frenó la ilusión de quienes esperaban verlo en la fecha 2 del campeonato estadounidense.

Desde la oficina de prensa señalaron que el capitán de la Selección Colombia es cuestionable para el compromiso debido a su ritmo competitivo, luego de completar el trámite de su visa de trabajo. La idea es evitar riesgos innecesarios y facilitar una adaptación progresiva.

James Rodríguez y su posible debut con Minnesota United

En el comunicado, Minnesota United dejó claro que la prioridad es que el jugador alcance su mejor forma antes de sumarle minutos oficiales.

“Una vez que tenga la oportunidad de integrarse al equipo, probablemente se incorporará gradualmente a la alineación, pero no está claro si eso comenzará este fin de semana”, explicó el club.

El anuncio también apagó el atractivo duelo entre dos creativos: James y el brasileño Evander, referente de FC Cincinnati.

“Estos dos números 10 son capaces de hacer cosas increíbles con el balón en los pies, y aunque su presencia hace que cualquier partido sea más entretenido, puede que no tengamos el privilegio de verlos enfrentarse este fin de semana”, apuntaron los Loons.

Todo indica que el colombiano tendría escasas opciones de actuar este sábado 28 de febrero. No obstante, sí estaría presente en el Allianz Field para acompañar al plantel desde la tribuna, mientras termina de ponerse a punto.

La decisión definitiva se conocerá este viernes 27 de febrero, cuando el entrenador Cameron Knowles comparezca ante la prensa y entregue sus sensaciones tras los primeros entrenamientos del mediocampista.

Partido Minnesota United vs Cincinnati FC por la MLS

El encuentro está programado para este sábado a las 4:30 p. m. (hora de Colombia) en el Allianz Field de St. Paul, Minnesota. La transmisión oficial estará disponible a través de Apple TV, mediante suscripción activa en la plataforma.

Minnesota United llega tras empatar 2-2 frente a Austin FC en la jornada inaugural. Por su parte, FC Cincinnati inició con triunfo 2-0 ante Atlanta United, lo que anticipa un duelo parejo.

Más allá de la presencia o ausencia de James, el equipo buscará sumar tres puntos clave en casa. La MLS apenas comienza y cada unidad puede marcar diferencia en la clasificación.

Por ahora, la prudencia se impone. El debut del ’10’ colombiano parece aplazarse unos días más, mientras el cuerpo técnico evalúa su condición física y su integración táctica.

La afición tendrá que esperar un poco más para ver en acción a una de las grandes figuras del fútbol sudamericano en territorio estadounidense.

