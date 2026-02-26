Fundación entregó casa que Yeison Jiménez había dejado financiada: "Obra social con el corazón"
Antes del trágico accidente donde el artista perdió la vida, había proyectado la entrega de varias viviendas dignas en el municipio de Manzanares.
Un gesto de solidaridad se presentó en el municipio de Manzanares en el departamento de Caldas, el lugar de nacimiento del reconocido artista Yeison Jiménez, quien falleció el pasado 10 de enero en medio de un accidente aéreo en Boyacá.
La fundación Adicma (Asociación de Discapacidad y Cuidadores de Manzanares) entregó una vivienda digna que el cantante había dejado proyectada antes de su fallecimiento. La casa ubicada en la vereda El Sueldo transformará la vida de una familia en zona rural.
Las casas que se entregarán en nombre de Yeison Jiménez
En el evento que marcó la entrega de esta vivienda hizo acto de presencia Lina Jiménez, la hermana del artista, quien aseguró que esta es la primera de varias casas que quedaron en fila para entregar por voluntad de Yeison.
Serían al menos 10 viviendas dignas. "Esto fue un proyecto que dejó Yeison en vida y se terminó hace poquito. Vine a acompañar a mi pueblo manzanareño. Vamos a seguir adelante con todos los proyectos que tenía mi hermano", comentó en declaraciones recogidas por el diario La Patria.
Yeison Jiménez y su labor social en Manzanares
Giovanni Toro, presidente de la fundación Adicma, habló en el homenaje realizado a Yeison Jiménez en Manzanares, en donde destacó la ayuda que el artista le entregaba a los más necesitados del municipio.
"Con él entregamos dos casas completamente terminadas para personas con discapacidad, tres sillas de ruedas eléctricas, bastones, caminadores. De verdad que fue un gran ser humano", comentó.
Tras la muerte del artista, Adicma le dedicó un sentido mensaje. "Despedimos con profundo dolor a Yeison Jiménez, quien fue padrino de nuestra asociación y un gran ser humano. Agradecemos eternamente su apoyo incondicional, su generosidad y el amor con el que siempre respaldó nuestra labor social".