Defensoría del Pueblo alerta por desaparición de candidatos al Congreso en Cesar y Cauca

La Defensoría del Pueblo expresó su preocupación por la reciente desaparición de dos candidatos al Congreso de la República en hechos ocurridos en los departamentos de Cesar y Cauca, e instó a las autoridades a acelerar las labores de búsqueda e investigación.

De acuerdo con el pronunciamiento oficial, se trata de Andrés Vásquez, candidato al Senado por el Partido Conservador Colombiano, cuya desaparición fue reportada en el municipio de Pelaya; y de Ana Guetio, candidata a la Cámara de Representantes por la Circunscripción Transitoria Especial de Paz (CITREP), cuya aparición fue confirmada esta tarde de jueves por el gobernador del Cauca, Jorge Octavio Guzmán, quien aseguró que la candidata ya estaría de regreso hacia Popayán.

La entidad señaló que los hechos aún son materia de investigación, pero que ya solicitó a las autoridades competentes “desarrollar las acciones necesarias de esclarecimiento y búsqueda”, con el fin de garantizar la protección de los derechos fundamentales y la integridad de los aspirantes.

Llamado urgente a las autoridades

En su comunicado, la Defensoría reiteró la necesidad de que las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia actúen con celeridad para dar con el paradero de los candidatos y esclarecer las circunstancias de su desaparición.

El organismo indicó que mantiene contacto permanente con las autoridades en Cesar y Cauca para brindar el acompañamiento institucional necesario frente a esta situación y monitorear la evolución de los hechos.

Riesgos advertidos en la Alerta Temprana Electoral

La Defensoría recordó que esta semana presentó públicamente el informe de seguimiento a la Alerta Temprana Electoral 013 de 2025, en el que identificó amenazas, restricciones a la movilidad y afectaciones a las garantías para el ejercicio de los derechos políticos en distintas regiones del país.

Según el documento, persisten riesgos para líderes sociales y actores políticos en territorios donde confluyen dinámicas de violencia y presencia de grupos armados ilegales, lo que podría incidir en el normal desarrollo del proceso electoral.