Cuba identifica a uno de los muertos tras ataque a lancha con matrícula de Estados Unidos

El régimen de Cuba confirmó la identificación de una de las cuatro personas que murieron tras el ataque perpetrado contra una lancha con matrícula de Estados Unidos en la que viajaban diez ocupantes. El incidente ocurrió a una milla náutica del cayo Falcones, en la provincia de Villa Clara, y ha generado reacciones diplomáticas tanto en La Habana como en Washington.

Mediante una nota oficial, la Embajada del régimen cubano en Washington informó que seis sobrevivientes fueron detenidos bajo la acusación de que “pretendían realizar una infiltración con fines terroristas”.

Tras un interrogatorio preliminar, las autoridades identificaron a los arrestados como Amijail Sánchez González, Leordan Enrique Cruz Gómez, Conrado Galindo Sariol, José Manuel Rodríguez Castelló, Cristian Ernesto Acosta Guevara y Roberto Azcorra Consuegra.

La sede diplomática indicó que Michel Ortega Casanova fue identificado entre los fallecidos, mientras continúan los trabajos para establecer la identidad de las otras tres víctimas. De acuerdo con la versión oficial, todos los implicados son ciudadanos cubanos residentes en Estados Unidos.

Versión oficial: infiltración armada y cargos por terrorismo

El gobierno cubano denunció que la lancha interceptada en aguas territoriales transportaba personas “armadas” que pretendían ejecutar una operación contra el Estado. Según su reporte, dentro de la embarcación fueron hallados fusiles de asalto, pistolas, artefactos explosivos improvisados —incluidos cócteles molotov—, chalecos antibalas, miras telescópicas y uniformes de camuflaje.

La Embajada sostuvo que la mayoría de los detenidos tiene antecedentes penales vinculados con actividades delictivas y violentas. Señaló que Amijail Sánchez González y Leordan Enrique Cruz Gómez figuran en la Lista Nacional de Cuba conforme a la Resolución 1373 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y la legislación cubana.

Asimismo, indicó que los capturados están bajo investigación penal por su presunta participación en la promoción, planificación, organización o ejecución de actos terroristas en Cuba o en el extranjero.

Las autoridades también informaron del arresto en territorio cubano de Duniel Hernández Santos, quien, según la acusación oficial, habría sido enviado desde Estados Unidos para facilitar el desembarco del grupo armado. La investigación continúa para esclarecer los hechos.

Aliado político asegura que buscaban “prender la chispa”

Una versión distinta fue ofrecida por Wilfredo Beyra, responsable en Tampa del Partido Republicano de Cuba, organización opositora con sede en Florida a la que pertenecía Ortega Casanova. En declaraciones a la AFP, Beyra afirmó que el fallecido “quería ir a combatir contra una narcotiranía criminal y asesina, ver si eso prendía la chispa y el pueblo se levantaba y los apoyaba”.

Según Beyra, había advertido a Ortega Casanova que “no era el momento de hacer ese tipo de acciones por la libertad de Cuba” y que debía esperar. Indicó que conocía al fallecido desde hacía cuatro o cinco años y que habló con él por última vez unos diez días antes del incidente. También señaló que en Florida existen grupos que manifiestan abiertamente estar dispuestos a luchar por la libertad de Cuba y que Ortega formaba parte de uno de ellos.

El dirigente añadió que conocía igualmente a Leordan Enrique Cruz Gómez, uno de los heridos, con quien coincidió en un acto político en Miami hace aproximadamente un año y mantuvo contacto posterior.

Reacciones en Estados Unidos y Florida

Desde Washington, el secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró que Estados Unidos investigará lo ocurrido y responderá “en consecuencia”, subrayando que no basarán sus conclusiones únicamente en la versión ofrecida por el gobierno cubano.

En paralelo, el fiscal general de Florida, James Uthmeier, anunció la apertura de una investigación judicial sobre lo sucedido, al afirmar que “el gobierno cubano no es de fiar”.