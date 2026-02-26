CANAL RCN
Colombia Video

Apareció la candidata a la Cámara, Ana Guetío, en Cauca: continúa la búsqueda de Andrés Vásquez

El ministro de Defensa y vicepresidenta Francia Márquez coordinan un robusto operativo de inteligencia y rescate para ubicar a los políticos.

Noticias RCN

febrero 26 de 2026
03:47 p. m.
En las últimas horas, el Gobierno Nacional, desplegó un operativo de búsqueda que involucra a las fuerzas militares y la Policía para localizar a la candidata a la Cámara Especial de Paz, Ana Guetío, desaparecida en el departamento del Cauca, y al candidato al Senado, Andrés Vásquez, de quien se perdió su rastro en Cesar.

RELACIONADO

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, informó que la fuerza pública está trabajando activamente para ubicar a los candidatos. Por su parte, la vicepresidenta Francia Márquez se pronunció enfáticamente sobre la situación:

La democracia se respeta y se garantiza con la seguridad de todas y todos quienes participamos en ella.

Después de varias horas de reportarse la desaparición de los dos políticos, se conoció que Guetío fue encontrada.

RELACIONADO

Fue encontrada la candidata Ana Guetío, desaparecida en Cauca

En horas de la tarde de este 26 de febrero, el gobernador del Cauca, Jorge Octavio Guzmán, informó que la candidata Ana Guetío fue hallada con vida y se encontraría de regreso a Popayán.

Una vez tuvimos información se activó todo el protocolo y nos están manifestando de que la candidata por la Cámara Especial de Paz ya se encuentra de regreso. Está por confirmarse esa noticia, pero sin embargo estamos muy pendientes de lo que se pueda desarrollar.

RELACIONADO

Avanza operativo de búsqueda del candidato Andrés Vásquez, desaparecido en Cesar

El ministro de Defensa confirmó:

Activamos de manera inmediata todas las capacidades de las fuerzas militares y la Policía: investigación criminal, inteligencia, búsqueda y rescate.

El operativo desplegado incluye capacidades de investigación criminal, unidades de inteligencia y equipos especializados en búsqueda y rescate, según detalló el Ministerio de Defensa.

Las autoridades no han proporcionado información adicional sobre la identidad de la candidata ni las circunstancias de su desaparición, mientras continúan las labores de localización de los dos candidatos que desaparecieron en extrañas circunstancias contaban con esquema de la UNP.

Frente a estos hechos, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se pronunció oficialmente sobre la desaparición, instando a las autoridades colombianas a reforzar los esfuerzos de búsqueda y a coordinar acciones con las comunidades indígenas de la zona.

RELACIONADO

Francia Márquez exigió seguridad para su región

La vicepresidenta Márquez fue enfática al rechazar cualquier intento de interferir en los derechos políticos de los colombianos.

"La fuerza pública no permitirá que el miedo a la violencia pretenda interferir en el ejercicio de los derechos políticos en ningún rincón del país".

En su mensaje, hizo especial énfasis en la protección de la democracia en Colombia:

Mi territorio, el Cauca, se rehúsa a seguir siendo un territorio condenado al miedo y al dolor.

