Medellín se juega “El Partido por la Equidad 2026”: La cumbre de lideres por la equidad de género más importante del país llega a la ciudad

El próximo 21 de abril, el Auditorio Fundadores de la Universidad EAFIT se convertirá en el epicentro del debate social y corporativo más relevante del año en Antioquia. Se trata de la Cumbre de Líderes: El Partido por la Equidad 2026, una iniciativa organizada por la red Women in Connection (WIC) que, en su sexta edición, aterriza por primera vez en Medellín con un propósito inquebrantable: movilizar a las nuevas generaciones hacia el cierre definitivo de las brechas de género en Colombia.

¿Qué es 'El Partido por la Equidad 2026' y por qué llega a Medellín?

Bajo una innovadora narrativa inspirada en el fútbol (una pasión que une multitudes), el evento propone un recorrido interactivo por nueve momentos clave. Estas etapas están estratégicamente diseñadas para reconocer, cuestionar, inspirar y, sobre todo, actuar. La meta principal de la jornada es que los asistentes dejen de ser simples espectadores de la desigualdad y salten a la cancha como agentes activos de un cambio real en sus comunidades y espacios de trabajo.

Llegar a Medellín representa una oportunidad única. Esta es una ciudad que lidera la innovación social en la región, y queremos que ese espíritu se vuelque hacia el liderazgo cotidiano en especial en los jóvenes

Destacó Sandra Gómez, rectora del colegio San Patricio y miembro activo del comité organizador del evento.

Una "nómina de lujo" para transformar la sociedad

El evento contará con una alineación de alto nivel para asegurar que el mensaje resuene con fuerza. El "pitazo inicial" estará a cargo de las reconocidas presentadoras Karen Carvajalino, cofundadora de The Biz Nation, y Catalina Rengifo de Microsoft, quienes marcarán el ritmo de una agenda académica y de debate sin precedentes.

Entre las figuras más destacadas que participarán en los paneles se encuentran:

Claudia Palacios: La reconocida periodista liderará el espacio denominado " Rompiendo el Fuera de Lugar ", un segmento dedicado a analizar profundamente los roles de género históricos que aún limitan el potencial de hombres y mujeres en la sociedad actual.

La reconocida periodista liderará el espacio denominado " ", un segmento dedicado a analizar profundamente los roles de género históricos que aún limitan el potencial de hombres y mujeres en la sociedad actual. Claudia Restrepo: La actual rectora de la Universidad EAFIT formará parte de la "Alineación de Capitanes", un panel enfocado en discutir los retos y oportunidades para el acceso de jóvenes y mujeres a las mesas donde se toman las decisiones cruciales del país.

Salud mental, redes sociales y liderazgo juvenil

Entendiendo que las dinámicas de las nuevas generaciones han cambiado, la cumbre ofrecerá una visión integral sobre las problemáticas modernas. El evento abrirá la discusión hacia temas críticos que impactan directamente a los jóvenes, como la influencia de las plataformas digitales y el bienestar emocional.

Expertos como Daniel Restrepo, Daniel de Bohío Playa y Lau Vet liderarán espacios de análisis sobre cómo las redes sociales pueden ser herramientas de empoderamiento o de presión psicológica. Asimismo, se desarrollarán paneles especializados en salud mental y estrategias efectivas para incentivar la participación ciudadana juvenil.

El respaldo institucional para cerrar la brecha de género

Tras el rotundo éxito de la edición anterior, que logró conectar a más de 1.200 personas entre asistentes presenciales y virtuales, esta cumbre se consolida hoy como un referente nacional indiscutible. Este nivel de impacto no sería posible sin una sólida alianza estratégica entre el sector público, la academia y la empresa privada.

En Allianz Colombia creemos que la equidad de género no es solo un imperativo ético, es un motor de competitividad y sostenibilidad para las organizaciones. Apoyar la Cumbre de Líderes es una forma concreta de demostrar que el sector empresarial tiene un rol activo en la construcción de entornos más inclusivos

Afirmó David Colmenares, CEO de la compañía.

El evento cuenta con el apoyo de la Alcaldía de Medellín (Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación) y el respaldo de marcas altamente comprometidas con la agenda de género, tales como Sura Asset Management, Bancolombia, American Express, Grupo Aval, la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, Comfama, Argos, Crepes & Waffles y Frisby.