Las EPS se deterioraron tras las intervenciones del Gobierno: Procuraduría reveló fallas graves

La crisis del sistema de salud volvió a quedar en evidencia durante una audiencia clave ante la Corte Constitucional, donde el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, tuvo que responder por los constantes desacatos, el manejo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y las múltiples fallas que afectan a millones de usuarios en el país.

Procuraduría reveló fallas graves en el sistema de salud

En la mesa de seguimiento a la UPC, el valor que paga el Estado por la atención en salud de cada usuario, participaron los principales actores del sistema, entre ellos la Procuraduría General de la Nación, que presentó una radiografía detallada de los problemas estructurales que siguen sin resolverse.

Mónica Ulloa, delegada del ente de control, explicó que el análisis se centró en el cumplimiento de las órdenes 21 y 22 de la sentencia T-760 de 2008, enfocadas en verificar la suficiencia de los recursos.

Según indicó, existe un rezago en la UPC entre 2021 y 2024, lo que ha profundizado el déficit financiero del sistema.

Estas órdenes van enfocadas a verificar la suficiencia de la UPC y el rezago que ha tenido desde los años 2021 a 2024.

La Procuraduría también advirtió sobre problemas en la calidad de la información entregada por las EPS y los prestadores, lo que dificulta establecer con precisión el ajuste necesario.

Esta falta de datos confiables fue uno de los argumentos del Ministerio de Salud para fijar el valor de la UPC.

Por ello, el ente de control ha requerido explicaciones sobre los cruces de información, la analítica de datos y la arquitectura tecnológica utilizada. Aunque el Ministerio entregó documentos en diciembre, incluyendo análisis de la ADRES sobre fallecidos y sobrecostos de medicamentos, estos siguen siendo evaluados debido a inconsistencias frente a los reportes de las EPS.

¿Qué se sabe de las EPS intervenidas?

La Procuraduría identificó que los usuarios enfrentan dificultades recurrentes en la entrega de medicamentos y en la asignación de citas médicas, problemas asociados a desórdenes administrativos, fallas jurídicas y crisis financieras dentro de las entidades.

Uno de los hallazgos más preocupantes tiene que ver con las EPS intervenidas. Actualmente hay ocho bajo esta medida, y según la Procuraduría, lejos de mejorar, su situación se ha deteriorado significativamente.

La Procuraduría revisó aspectos técnicos, jurídicos, financieros, y encontró que sí se ha deteriorado en todos los aspectos las EPS intervenidas.

El impacto se refleja en el aumento de quejas, tutelas e incidentes de desacato. Solo en 2025, las tutelas superaron las 312.000, evidenciando el nivel de inconformidad y la dificultad de los usuarios para acceder a servicios básicos.

Aunque las EPS no intervenidas también presentan problemas financieros, el deterioro es más profundo en las intervenidas, donde se registran mayores pérdidas patrimoniales, incremento de cartera y una menor capacidad de respuesta.

Las EPS intervenidas perdieron toda capacidad de respuesta tanto a las EPS como también a los usuarios.

Uno de los casos más críticos es el de la Nueva EPS, que concentra más de 11 millones de afiliados y enfrenta una situación compleja en medio de un “limbo jurídico”.

La Procuraduría solicitó a la Superintendencia claridad sobre su futuro, incluyendo posibles decisiones de intervención o devolución a sus socios, pero hasta el momento no se ha recibido respuesta.

Mientras tanto, los problemas en la prestación de servicios persisten, especialmente en la entrega oportuna de medicamentos, lo que representa un riesgo grave para pacientes con enfermedades crónicas o de alto costo.