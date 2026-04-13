Ecuador esperaría al cambio de Gobierno para solucionar la guerra arancelaria con Colombia

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, proyecta que la actual fractura diplomática y comercial con Colombia solo encontrará a una solución tras los comicios presidenciales, que se celebrarán el próximo 31 de mayo, en el país cafetero.

Durante una entrevista radial concedida el lunes, 13 de abril, el mandatario ecuatoriano expresó su expectativa de diálogo postelectoral: "Esperemos que después de estas elecciones nos podamos sentar y darle una solución a largo plazo a este problema que tenemos en la frontera" y reconoció que mantiene una postura escéptica frente a su homólogo, Gustavo Petro: "No tengo gran esperanza de que Petro cambie".

Aranceles entre ambos países ya alcanzaron el 100%:

La tensión entre ambos gobiernos ha escalado hasta el punto de paralizar gran parte del intercambio económico bilateral. La semana pasada, ambas naciones elevaron al 100% los aranceles a las importaciones de su país vecino y ordenaron el regreso de sus respectivos embajadores.

El conflicto, que inició como una disputa arancelaria, alcanzó una nueva dimensión cuando el presidente Petro calificó como "preso político" al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, que trabajó en la administración de Rafael Correa y, actualmente, cumple una condena por diversos casos de corrupción en Ecuador.

En el centro de la controversia se encuentra la seguridad fronteriza y el costo económico que esta representa para Quito. Noboa reprocha al gobierno de Petro una supuesta falta de apoyo en el combate al narcotráfico en la zona limítrofe de 600 kilómetros. Según el presidente ecuatoriano, este descuido obliga a su país a invertir aproximadamente 400 millones de dólares para contener la inseguridad en la frontera común.

¿Un cambio de Gobierno para mejorar las relaciones?

Mientras se espera un desenlace diplomático, Colombia avanza hacia unas elecciones marcadas por un clima de alta tensión y violencia política. El proceso electoral carga con el magnicidio de Miguel Uribe Turbay y las constantes amenazas contra candidatos.

El Gobierno ecuatoriano anunció una “tasa de seguridad” a las importaciones de Colombia del 30% a partir del 1 de febrero de 2026, argumentando que Colombia no hacía los suficiente para combatir el narcotráfico y la delincuencia fronteriza. Sin haber alcanzado un acuerdo, aumentó los aranceles al 50% a partir del 1 de marzo y al 100%, desde el próximo 1 de mayo.