Dirección Nacional del Partido Verde aprueba proceso de escisión y estudia respaldo a Cepeda

Este 13 de abril, la Dirección Nacional del Partido Verde abrió la puerta a una escisión, tras la solicitud presentada por el senador Jota Pe Hernández.

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El anuncio fue hecho por el representante Jaime Raúl Salamanca, quien además confirmó que se estudia la posibilidad de respaldar la campaña del candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda.

¿Acuerdo programático con Iván Cepeda?

En una proposición firmada por Salamanca y otros congresistas, se anunció la conformación de una comisión encargada para construir un "acuerdo programático" con el candidato de izquierda.

Si los términos son aceptados, los verdes se unirían a la campaña de Cepeda de cara a las presidenciales del próximo 31 mayo.

Según lo publicado por Salamanca, el "acuerdo programático" buscaría "que se reconozcan las propuestas y prioridades del Partido Verde en el programa de Gobierno", y que la militancia del Verde se sume a la campaña de la fórmula Cepeda- Quilcué.

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Figuras del Verde se pronuncian

Tras el anuncio, las reacciones no se hicieron esperar. Una de las primeras en rechazar la posible alianza entre verdes y Cepeda fue la congresista Katherine Miranda, quien rechazó la adhesión al Pacto y reiteró que su apoyo para las próximas elecciones irá a la campaña de Paloma y Juan Daniel.

A ella se sumaron las voces de Catherine Juvinao y Angélica Lozano, quienes se apartaron de la decisión y anunciaron su apoyo a las campañas de Sergio Fajardo y Claudia López.