¿Los hipopótamos que introdujo Pablo Escobar se han vuelto una amenaza en el país?

El Ministerio de Ambiente anunció medidas de choque, incluyendo la eutanasia, para controlar la cantidad de hipopótamos que Pablo Escobar introdujo al país en la década de los 80.

Estos animales, que se han reproducido sin control en el Bajo Cauca, representan una amenaza directa para la biodiversidad y las comunidades locales. La eutanasia se aplicaría para aproximadamente 80 ejemplares.

Hipopótamo es una especie invasora que afecta a otros animales

Ana María Beltrán, bióloga de la Pontificia Universidad Javeriana, explicó en diálogo con Noticias RCN que su investigación identificó dos especies nativas en peligro crítico: la nutria de río y el manatí.

Estas son dos especies en peligro de extinción que pueden ser desplazadas por el hipopótamo.

La amenaza se extiende por cuatro departamentos: Antioquia, Cundinamarca, Boyacá y Santander; concretamente en 15 municipios, tales como Puerto Berrío, Puerto Boyacá, Yondó y Cimitarra. La situación se agrava porque el hipopótamo es una especie invasora al no ser originaria de Colombia.

¿Qué alternativas hay aparte de la eutanasia?

En ese orden de ideas, Beltrán calificó las medidas como acertadas, considerando que el hipopótamo se convirtió en una especie competitiva y agresiva que desplazará a las nativas.

Aparte del impacto ambiental, estos mamíferos representan un riesgo directo para las comunidades. La bióloga precisó que suelen ser agresivos, por lo cual pueden entrar en choque con las personas que se dedican a la pesca, agricultura y ganadería.

Lo que hacen es matar ganado. También se han visto casos de agresión con pescadores. Y en cuanto a agricultura, lo que hacen es pisotear todo lo que han sembrado y dañan todos los cultivos.

Aparte de la eutanasia, hay otras líneas de acción enfocadas en el traslado y confinamiento. La primera consiste en ubicar a los hipopótamos en determinadas zonas (zoológicos o santuarios) y la segunda en impedir que se extiendan hacia otros lugares hasta que se dé su muerte natural.