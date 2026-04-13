Luto: Lady Tabares confirmó la muerte de importante actor de 'La vendedora de rosas'

En las últimas horas, en sus redes sociales, Lady Tabares, la actriz y exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia 2026, confirmó la muerte de un integrante de la película 'La vendedora de rosas'.

Se trata de John Mario, que entre sus amigos era conocido como 'El Ojón' y fue uno de los jóvenes que fue seleccionado en las comunas de Medellín para reflejar su realidad a través de la historia dirigida por Víctor Gaviria.

Lady, en una sentida historia de Instagram, no solo mostró una foto de su amigo, sino que también le dedicó un mensaje de último adiós.

Así se confirmó la muerte de John Mario, integrante de la película 'La vendedora de rosas'

Lady Tabares manifestó que ella, al igual que los integrantes de 'La vendedora de rosas' que aún siguen con vida, se encuentran muy consternados por la inesperada partida de John Mario.

"Hoy nuevamente el elenco de 'La vendedora de rosas' pasa por la tristeza de la partida de uno de sus actores. Con gran tristeza despedimos a Mario, más conocido como 'El Ojón'. Vuela alto, querido amigo", escribió en una primera historia.

"'El Ojón' ha recibido el llamado del cielo. John Mario ha trascendido a otro plano de la vida. Siempre vivirás en nuestros corazones, amigo del alma", complementó.

Otro actor de 'La vendedora de rosas' murió en el 2026: ¿quién fue?

En febrero de 2026, también a través de sus redes sociales, Lady Tabares le informó al país que había fallecido el actor que había interpretado a 'Chocolatina' en 'La vendedora de rosas'.

"Familia, hoy en día estoy muy triste. Por este amor que le he tenido a la película 'La vendedora de rosas' les cuento que mi compañero Jhon Fredy Ríos, quien se desempeñó en el papel de 'Cholatina', ha fallecido y se ha ido a los brazos del señor. Descansa en paz", escribió en esa oportunidad.